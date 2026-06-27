Eric Montes renueva un curso con el Manresa

El futbolista manresano confirmó su renovación con el club de su vida y de su pueblo por una temporada más tras su ascenso a Segunda RFEF.

Eric Montes seguirá, de esta forma, vistiendo la elástica rojiblanca después de una etapa oscura de su vida que le obligó a renunciar al fútbol profesional.

Formado en la cantera del FC Barcelona, con el que se destacó como central principalmente, dio el salto al fútbol amateur en las filas del Peralada, convirtiéndose rápidamente en un indiscutible en Segunda División B, cuando el conjunto verdiblanco ejercía de filial del Girona. De hecho, durante la temporada 2018/2019 llegó a debutar en un encuentro de Copa del Rey con el equipo gerundense, marcando un tanto ante el Deportivo Alavés que forzó la prórroga.

De ahí pasó a la Cultural Leonesa, con la que acarició el ascenso a Segunda División, y tras dos cursos se marchó al Albacete, con el que finalmente sí que lo logró tras superar al Rayo Majadahonda y al Deportivo de la Coruña en los play-off.

Pese a ello, no renovó con el cuadro del Carlos Belmonte, y se marchó al Nàstic de Tarragona. Con los tarraconenses solo duró un curso y decidió probar suerte en el Algeciras. Su adaptación futbolística fue muy rápida, siendo titular desde el primer momento.

Durante finales de 2025, y tras una grave lesión de rodilla, reconoció sufrir problemas de salud mental y decidió alejarse de los terrenos de juego durante un tiempo indefinido, reapareciendo a principios de 2026 en el equipo de su pueblo, el Manresa.

Con los del Bages, logró el ascenso a Segunda RFEF, en una temporada histórica y contra pronóstico.

Con su renovación, el conjunto manresano suma 10 futbolistas, tras las también continuidades de Aleix Díaz, Badr, Olmedo, Angel Vera, Munells, Carlos Portero, Matheus y Momoh, y la llegada de Iban Tébar.