"Este equipo me transmite; tenemos hambre y ambición”

El Centre d’Esports Sabadell afronta este domingo su segunda cita liguera visitando al Atlético Sanluqueño, un desplazamiento siempre exigente por el empuje de la afición local y el carácter competitivo del rival. En la previa, el entrenador arlequinado, Ferran Costa, se mostró satisfecho con la respuesta de su plantilla tras el debut y destacó la importancia de seguir creciendo como bloque.

“Esto va de hechos consumados. El equipo me transmitió. Disfruté viendo a nuestro equipo y disfruté viendo todo el ambiente que se generó en el campo”, señaló el técnico, que subraya la ilusión generada por el estreno. A su juicio, el conjunto va en la dirección correcta: “Seguimos acumulando rodaje y fortaleciendo las relaciones entre jugadores. La semana ha sido intensa y con un buen nivel de trabajo de los futbolistas”.

Costa también quiso poner en valor el funcionamiento del cuerpo técnico, que vive su primera temporada en el banquillo de la Nova Creu Alta: “Somos un cuerpo técnico, tenemos muy definidas las funciones y responsabilidades. Debemos ver cómo nos coordinamos, pero no me genera ningún problema. Lo que veo es la oportunidad”.

El entrenador no escondió su satisfacción por la renovación de Alonso Zamora, uno de los talentos de la cantera arlequinada: “Es de aquí y siente mucho el club. Estoy muy orgulloso de él. Lo que más me gusta es la ambición que tiene para jugar con el primer equipo del Sabadell. Me motiva mucho porque tiene hambre. Tenemos que cuidarlo y dirigirlo. Estará cada día con nosotros”.

De cara al duelo en El Palmar, Costa apuesta por mantener la identidad que quiere impregnar al Sabadell: disciplina táctica, competitividad en cada acción y confianza en la mezcla de juventud y experiencia que conforma su plantilla. El partido será un nuevo termómetro para medir la ambición arlequinada en un campeonato largo y exigente.