“Somos un equipo que no se rinde”

El CE Sabadell vuelve a sonreír. La clasificación para la final de la Copa Catalunya ha inyectado una dosis de adrenalina necesaria en un momento de dudas ligueras. Para Ferran Costa, la oportunidad que se abre ante el conjunto arlequinado trasciende lo deportivo: “Estoy muy contento porque no se juega una final todos los días. Nos da la opción de ganar un título y eso es importante porque nos permitiría darle una alegría a la afición”, confesó el técnico tras certificar el pase.

En un duelo que sirvió para ver el debut bajo palos de Nil Ruiz, Costa aprovechó para reivindicar la identidad de su bloque: “No somos un equipo de fuegos artificiales. Somos el equipo de la pasión, del coraje, de querer, de no rendirse y de no pararse”. Una declaración de intenciones que busca blindar al grupo de cara al tramo decisivo de la temporada.

La mejor noticia de la semana llega desde los servicios médicos. Las pruebas realizadas a ‘Urri’ han descartado una rotura muscular. Aunque el vicense es baja segura para este domingo ante el Atlético Sanluqueño, el preparador no lo descarta para la visita a Cartagena de la próxima semana. Una recuperación exprés vital para el esquema de Costa.

Menos fortuna acompañará a Sergi Segura, quien tras su lesión de rodilla ante el Alcorcón estará en el dique seco hasta finales de marzo. Por su parte, la evolución de Jan Molina y José Ortega sigue siendo una incógnita al mantenerse con un tiempo de baja indeterminado, complicando la rotación en una plantilla que empieza a notar el desgaste.

De cara a la liga, el Sabadell recupera su pulmón africano. Quadri Liameed regresa al once tras cumplir sanción, una noticia que compensa la baja de Genar Fornés, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo este domingo. Con Miguelete como único apercibido, Ferran Costa confía en la comunión con la grada de la Nova Creu Alta: “El equipo le ha dado mucho a la afición y juntos somos más fuertes”.