Mas&Enri, la sociedad del gol

La producción ofensiva de la UE Olot se ha convertido, con el paso de las jornadas, en un fenómeno cada vez más concentrado. Marc Mas y Rubén Enri no solo son los máximos goleadores, sino que representan el principal —y casi único— sostén anotador de un conjunto que ha encontrado en su veteranía y fiabilidad un recurso imprescindible para competir. Los números no dejan margen a la interpretación: entre ambos suman 12 de los 19 goles del equipo, el 63% del total, una dependencia que explica resultados, pero también plantea interrogantes a medio plazo.

Marc Mas atraviesa uno de esos tramos que definen su carrera. Ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos y ya acumula seis en el campeonato, igualando a Enri al frente de la tabla goleadora interna. Su trayectoria avala esa regularidad: 467 partidos oficiales y 158 goles repartidos entre clubes como Ibiza, La Nucía, Linares, GIF Sundsvall, Peralada, Badalona, Guadalajara, Betis Deportivo, Sant Andreu o Som Maresme. El curso pasado firmó 12 tantos y el anterior elevó su producción hasta los 21, cifras que consolidan su papel como delantero de impacto inmediato.

Rubén Enri, por su parte, ha recuperado protagonismo tras una temporada anterior muy discreta en términos anotadores, en la que solo sumó tres goles. En el presente curso ha dado un paso adelante con cuatro tantos en los últimos seis partidos, hasta alcanzar también los seis en total. Con 235 encuentros y 60 goles en su carrera —tras pasar por San Fernando, Rayo Majadahonda, Cornellà, Andorra, Almería, Reus Deportiu, Badalona y Espanyol B—, su crecimiento reciente ha sido clave para sostener al equipo en los momentos de mayor exigencia.

El contraste con el resto de la plantilla es evidente. Martí Soler se mantiene como tercer máximo anotador con tres goles, mientras que Albert López, Salvans, Fuentes y Arumí han aportado uno cada uno. La brecha entre los dos referentes ofensivos y el resto subraya una realidad estructural: cuando Mas y Enri no marcan, el equipo sufre para generar alternativas claras.