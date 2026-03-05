Enri enseña su repertorio

Rubén Enri solo se había insinuado, dejando entrever lo que estaba por llegar. Seis goles en pequeñas dosis hasta el triplete ante el Andratx para dejar constancia de su potencial, el de un goleador de manual, de los que hay pocos, todo un lujo para una UE Olot que tiene un arsenal en las botas del delantero badalonés.

Formado en las canteras más exigentes de Cataluña —Espanyol, Cornellà y Damm—, el ariete llegó a la Garrotxa tras haber demostrado su capacidad goleadora en prácticamente todas las categorías del fútbol español, desde la Tercera División hasta el fútbol profesional.

La carrera de Enri alcanzó su punto de máxima ebullición en la temporada 2019-20. Tras debutar en Segunda División con el Reus Deportiu frente al Albacete, el delantero recaló en la UD Almería. Su paso por el filial almeriense fue histórico: firmó 25 goles en 25 partidos, una efectividad asombrosa que le valió el debut con el primer equipo andaluz tanto en Liga como en Copa del Rey.

Esa explosión goleadora llamó la atención del proyecto de Gerard Piqué en el FC Andorra. En el Principado, bajo las órdenes de Nacho Castro y posteriormente de Eder Sarabia, Enri fue partícipe de la etapa más gloriosa del club, encadenando dos ascensos consecutivos hasta alcanzar la Segunda División. Su capacidad para generar puntos fue determinante, destacando su papel como asistente y rematador en plazas de máxima exigencia como el Rico Pérez o Bahía Sur.

Tras su etapa en Andorra, el delantero mantuvo su estatus en la Primera Federación, una categoría de plata encubierta donde defendió las camisetas del Cornellà (6 goles) y del Rayo Majadahonda (4 goles). A pesar de las dificultades colectivas en sus últimos destinos, Enri siempre ha garantizado presencia en el área, sumando más de 60 titularidades en las dos últimas campañas entre la liga y el paso previo por el San Fernando CD.