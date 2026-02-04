Eneko Aguilar y Nil Ruiz, dos refuerzos para consolidar el Sabadell

El Sabadell presentó ayer a sus dos últimas incorporaciones del mercado de invierno, Eneko Aguilar y Nil Ruiz, en un acto que sirvió para contextualizar sus llegadas y reforzar el mensaje de estabilidad deportiva en la Nova Creu Alta. Aunque Aguilar ya debutó el pasado fin de semana ante el Juventud Torremolinos, el club oficializó la puesta de largo de dos perfiles llamados a tener peso inmediato en la plantilla.

Eneko Aguilar, centrocampista navarro de 25 años, subrayó la naturalidad con la que se ha integrado en el vestuario arlequinado. “Me he encontrado muy bien y muy contento. La adaptación ha sido muy rápida. La llamada del club fue muy convincente”, explicó. Procedente de la SD Ponferradina, el futbolista destacó el contexto colectivo como un factor clave: “El equipo está en muy buena dinámica y es mucho más fácil adaptarse. Vengo a aportar experiencia a la categoría y alegría en el vestuario”.

Con pasado en Osasuna Promesas, Bilbao Athletic y Lleida, Aguilar afronta su cuarto curso en la categoría y relativizó las diferencias competitivas entre grupos. “Es indiferente jugar contra el primero o contra el último porque todos los partidos son muy igualados”, señaló, poniendo en valor su polivalencia y conocimiento del campeonato.

El caso de Nil Ruiz responde a una necesidad sobrevenida. La baja inesperada de Jose Ortega obligó al Sabadell a reaccionar con rapidez en el mercado y cerrar el traspaso del joven portero, de 22 años, procedente del Valencia CF. “Cuando se presentó la propuesta, no tuve ninguna duda al venir a Sabadell. La operación fue bastante rápida”, explicó el guardameta barcelonés, formado en la Damm y con experiencia en el Barça Atlètic y el Valencia Mestalla.

Ruiz quiso tener un mensaje de apoyo hacia su compañero: “Quiero enviarle muchos ánimos a Ortega y una rápida recuperación”. Desde lo personal, el nuevo portero arlequinado afronta el reto con ambición y prudencia: “Quiero dar un paso adelante en mi carrera. Vengo a trabajar y crecer con mucha humildad. Diego Fuoli me ha acogido muy bien y vengo a aportar mi grano de arena”.

Ambos futbolistas destacaron el ambiente del vestuario y la cohesión del grupo, al que describieron como “una familia muy unida”. Tanto Eneko Aguilar como Nil Ruiz estarán disponibles para la convocatoria de este fin de semana, en el que el Sabadell visitará al CD Eldense, uno de los equipos situados en la zona alta de la clasificación.