Un empate que sabe a muy poco

El Europa se marchó con un sabor agridulce tras una segunda mitad en la que consiguió remontar, pero no pudo amarrar una victoria que tuvo en sus manos.

El Betis Deportivo, que estrenaba entrenador, golpeó pronto. En su primer acercamiento con peligro, Iván Corralejo cazó un rechace de Flere tras un testarazo de Rodrigo Marina para firmar el 1-0. Pese al mazazo, el cuadro escapulado reaccionó con orgullo y asedió el área verdiblanca con convicción. Adnane y Jordi Cano gozaron de ocasiones claras para igualar la contienda antes del descanso, pero la falta de puntería mantuvo la ventaja local.

Gol anulado. El equipo de Aday Benítez firmó una buena segunda mitad en la que pasó de la frustración por el tanto anulado a Mahicas al éxtasis de la remontada gracias a los tantos de Óscar Vacas y Sgrò. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que Destiny aprovechó una desconexión escapulada para devolver las tablas en el marcador. El intercambio de golpes pudo terminar en tragedia para los visitantes, pero una intervención de Campeny en el añadido salvó un punto en un final de infarto.