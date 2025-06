Una Elit de Barcelona

A falta de conocer los dos últimos equipos que la conformarán, la Lliga Elit 25/26 está prácticamente definida. Con la in corporación del Júpiter, que ha sido el último en llegar, sólo queda por conocer los perdedores de las eliminatorias entre Can Vidalet y Atlètic Sant Just y las situaciones de Pobla Mafumet y San Cristóbal.

Una Lliga que, tras los descensos del Lloret, Figueres y Palamós, queda casi en exclusiva compuesta por equipos de la provincia de Barcelona, es decir, una Liga de proximidad. La categoría está compuesta por la AE Prat, CE Sabadell B y UE Vilassar (descendidos de 3ª RFEF), San Juan de Moncada, Martinenc, Ciudad Cooperativa de Sant Boi y CE Júpiter (ascendidos de 1ª catalana), además de FC Vilafranca, Horta y Castelldefels.

Quedan algunas incógnitas por resolver. Si el Girona B sube a Segunda RFEF, la Pobla de Mafumet sería el equipo que se salvaría y jugaría en la Elit. Pero si el filial del Girona no puede alcanzar el ascenso, el San Cristóbal perdería la categoría con un descenso compensado y pasaría de Tercera RFEF a Elit.

Catorce equipos son de la provincia de Barcelona, que podrían ser quince si finalmente baja el San Cristóbal. Sólo el Valls y la Pobla de Mafumet, en caso de ascenso del Girona B, pertenecerían a la provincia de Tarragona, mientras que Lleida y Girona no tienen representantes.