El efecto dominó del ascenso del Badalona

El CF Badalona se juega el todo por el todo en el partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda RFEF. Para lograr el ansiado objetivo, los escapulados están obligados a remontar el contundente 3-0 encajado frente a la SD Compostela. Más allá de la gesta épica que supondría para el club, un triunfo histórico de los locales desataría un espectacular efecto dominó en el fútbol catalán debido a los ascensos compensados.

Si el Badalona consuma el milagro y sube de categoría, las plazas liberadas reestructurarán de inmediato las ligas regionales catalanas. Bajo este escenario, el AE Prat pasaría a competir directamente en Tercera RFEF la próxima campaña. Por su parte, el Turó Peira subiría un escalón hasta la competitiva Lliga Elit del fútbol territorial. Asimismo, el histórico Palamós CF se vería muy beneficiado ocupando la plaza vacante dejada por el Lleida CF.

Finalmente, el gran agraciado en la base de esta carambola organizativa sería la UD Molletense, que jugaría en Primera Catalana. El Estadio Municipal de Badalona dictará una sentencia definitiva que cambiará de golpe el destino de estos cinco clubes. Los aficionados locales preparan un ambiente de gala para empujar a su plantilla hacia una tarde inolvidable de fútbol.