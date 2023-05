EF Gavà y Mercantil, juveniles de Honor

Tras ser campeones de Preferente Juvenil, gavanenses y sabadellenses lograron el ascenso por segundo año consecutivo y estarán en División de Honor José Manuel Serrano y Marc Xalabarder, técnicos de ambos equipos, repasan el ascenso para SPORT

José Manuel Serrano y Marc Xalabarder se han especializado en encadenar ascensos en el fútbol catalán. Son, respectivamente, entrenadores de la Escola Futbol Gavà y el Mercantil, los nuevos equipos de la División de Honor Juvenil.

En el caso de los primeros -con el ascenso en el bolsillo la jornada anterior-, también flamantes campeones de Liga tras ganar al Espanyol B en su campo y desbancar a blanquiazules y Barça B de su hegemonía en la categoría. “Era una utopía, en ningún momento nos planteamos ser campeones ni tampoco ascender”, dijo Serrano a SPORT.

La gloria también se alíó con ‘Xala’ y su Mercantil. Mantuvo hasta el último suspiro el pulso con el Gimnàstic Manresa por la segunda plaza de ascenso y no falló en el Joan Murtró contra el Cornellà B. El técnico del club sabadellense considera que “el ascenso no era un objetivo como tal. Plantear un objetivo es una obligación y nosotros no queríamos eso. Al final, ha sido un sueño”.

Empezar a creer

La segunda vuelta de la EF Gavà ha sido espectacular. Solo perdió en la jornada 26 contra el Barça B (2-1). “El ir ganando nos dio confianza en nuestras opciones. Los jugadores son inteligentes, el discurso no cambió en ningún momento, pero ellos eran conscientes de que era posible y, por ello, lo lucharon hasta el final”, aseguró José Manuel Serrano.

Al contrario que su compañero de ascenso, el éxito de la gloria del Mercantil se fraguó tras una primera vuelta óptima en base a sus aspiraciones. El único equipo capaz de derrotar a los sabadellenses fue el Espanyol B, en la jornada 13 de competición (2-1). “Hemos sido un equipo muy estable a lo largo del año. El punto de inflexión ha sido que el equipo ha dado un paso adelante en los momentos más complicados” explicó el técnico del Mercantil, Marc 'Xala'.

.

🔴🔵 JUVENIL "A"

🔵🔴

🏆 Lliga Nacional@CEMercantil 2 - @ue_cornella 1.

⚽ Miguel

⚽️ Torres



L'equip posa punt i final a 2 temporades increïbles amb l'ascens a Divisió d'Honor.



Agraïr a la gran família mercantilista el recolzament tot l'any i avui en particular.#CEMJuvA pic.twitter.com/c79INQ7K3d — C.E. Mercantil (@CEMercantil) 21 de mayo de 2023

Los vallesanos ya gozan de unas merecidas vacaciones. A la Escola Futbol Gavà le esperan otros retos, como el Campeonato de Catalunya de Juveniles. El equipo gavanense recibirá al Olot en cuartos de final de esta competición, a partido único. APA Poble Sec-Barça, Espanyol-Lloret y At. Segre-Damm serán los otros emparejamientos. “Vamos a seguir con la misma filosofía, queremos ser campeones. Igualmente, no somos favoritos pero pase lo que pase, ha sido la mejor temporada de mi vida. He disfrutado como nunca el camino porque, ya no es el qué. Es el cómo”, afirma Serrano.

La otra cara

El Gimnàstic Manresa, tercero en discordia en la lucha por el ascenso tras la gran temporada de EF Gavà y Mercantil, se quedó por segundo año seguido a las puertas de División de Honor. En la zona baja de la tabla, Lleida Esportiu, Cerdanyola, Unificació Bellvitge y Jabac Terrassa son equipos de Preferente.

El Figueres de Jordi Bolasell, quinto por la cola, baja arrastrado por un descenso catalán no compensado de División de Honor. La única puerta a la esperanza de alguno de ellos sería una posible ampliación de la Liga Nacional a 18 clubs. Habrá que esperar.