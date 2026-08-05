Edgar González, nuevo jugador del CE Sabadell

El Sabadell ha cerrado un refuerzo de lujo para su regreso a la Lliga Hypermotion. El club arlequinado ha anunciado la incorporación en calidad de cedido de Edgar González, central de 29 años procedente de la UD Almería, que se une hasta el final de la presente temporada.

El futbolista, formado en las categorías inferiores del Barça, el Espanyol y el Cornellà, aporta un currículum de más de 150 partidos en el fútbol profesional, 87 de ellos en Primera División y una decena en la Europa League.

Su llegada eleva el nivel de la zaga dirigida por Ferran Costa a solo una semana y media del debut liguero. Tras destacar en el filial del Betis y debutar con el primer equipo, González se consolidó en Segunda con el Real Oviedo (37 partidos en la 20-21) antes de regresar a Sevilla.

Allí disputó casi setenta encuentros en dos campañas, incluidos once de Europa League y la final de la Copa del Rey 2022, conquistada ante el Valencia.

En 2023 el Almería pagó unos cinco millones de euros por él y firmó un contrato de cinco años. Vivió el descenso en su primera temporada y fue pieza clave en la Hypermotion siguiente (45 partidos, incluido el play-off).

La pasada campaña 25-26 la repartió entre el Hajduk Split croata y el Andorra, donde una lesión le frenó tras tres titularidades. Con 1,92 metros de altura, destaca por su potencia aérea, salida de balón y polivalencia (puede actuar también de mediocentro). Además, llega con el aliciente de reunirse con su gran amigo Ton Ripoll, actual compañero en la plantilla sabadellense.