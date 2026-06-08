La eclosión de Joel Priego

El CE Sabadell ya está en la gran final por el ascenso a Segunda División tras una actuación memorable de Joel Priego. El extremo de Manresa se convirtió en el auténtico héroe de la eliminatoria ante el Castilla al firmar un doblete decisivo que desató la locura en la afición arlequinada.

Su impacto en este playoff está siendo inmediato y letal: dos partidos disputados y dos goles que valen oro puro para su equipo. La explosión realizadora de Priego confirma su espectacular crecimiento en tan solo una temporada.

Durante sus dos campañas previas en el Zamora CF, se consagró como un extremo solidario en defensa e intenso en la presión, pero nunca destacó por ser un goleador nato. Sin embargo, este año ha roto todos sus registros ofensivos y ya acumula un total de siete tantos en su cuenta particular.

Priego ha completado una participación notable con 40 partidos jugados, aportando regularidad, desborde y una asistencia clave además de sus goles.

Con esta gran actuación, el atacante zurdo reafirma una carrera en constante línea ascendente en el fútbol nacional. Tras dejar huella en el Girona B, Terrassa, Manresa y Zamora, el jugador vive ahora su momento más dulce como el gran referente del Sabadell.