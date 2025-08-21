Dueso refuerza el ataque del Mollerussa

Óscar Dueso, delantero centro de 24 años, formado en el fútbol base leridano y procedente de la liga americana es el último y flamante fichaje del Mollerussa. Destaca su paso por Chicago City, Loyola Ramblers y LW Blue Raiders. Jugador referencia, con mucho trabajo y olfato de gol. A lo largo de su trayectoria ha destacado por su olfato goleador, destacando los cuatro goles que hizo con los Blue Riders en 2019.

El Mollerussa, que se impuso al Vilafranca en el último amistoso (1-0), sigue también su preparación en la que su técnico Kiku Parcerisas se muestra satisfecho: "Los jugadores están respondiendo muy bien y estamos jugando a un ritmo muy alto, con mucha intensidad. El equipo sabe a lo que quiere jugar y el equipo se está consolidando".

Por otra parte, el delantero Dani Ribelles, formado en el fútbol base del Espanyol y que llegó del Tona, no seguirá en el equipo leridano.