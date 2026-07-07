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Fútbol catalán

Donato, confirmado como entrenador del Girona B

Trece temporadas en el Atlético y un ascenso con el Ilicitano

El excapitán del primer equipo, Álex Granell, ejercerá como segundo entrenador del filial

Ángel Donato

Ángel Donato / @GFCAcademia

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El Girona FC ha oficializado la incorporación de Ángel Donato como nuevo entrenador del Girona B para la temporada 2026/27 en Segunda RFEF.

El técnico alicantino de 35 años llega libre procedente del Atlético de Madrid, donde ha desarrollado toda su carrera en el fútbol base y firma por uan temporada. Donato dirigirá al filial blanquirrojo con el claro objetivo de ascender de categoría.

Junto a él, el excapitán del primer equipo Àlex Granell ejercerá como segundo entrenador. Granell, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretario técnico del filial, regresa así al banquillo en una etapa que combina experiencia y conocimiento del club.

El nuevo míster acumula trece temporadas en la Academia del Atlético de Madrid, donde ha ocupado diversos roles: entrenador de múltiples categorías, responsable de metodología y coordinador deportivo.

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Esta última temporada ha dirigido al Juvenil A rojiblanco. Anteriormente, también entrenó al Ilicitano en Segunda y Tercera RFEF, con el que consiguió el ascenso.

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