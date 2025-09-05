Un doblete de Jaume Jardí no fue suficiente

El Nàstic sumó un punto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en un partido que tuvo dos partes muy diferentes. Una primera donde hubo goles y de juego veloz, y una segunda más lenta y sin apenas oportunidades. No fue suficiente el doblete de Jaume Jardí.

Treinta segundos bastaron para que el Nàstic dispusiera de la primera opción de gol, y no la desaprovechó. El colegiado castigó con un claro penalti de Yoan Koré sobre Álex Jiménez tras una recuperación de balón en el centro del campo. Jaume Jardí acertó desde los once metros con un tiro imparable a la escuadra. Respondió el filial con un tiro al palo de Destiny (14’). Luego, el árbitro no dudó tampoco en pitar una pena máxima de Óscar Sanz sobre Carlos Reina. El capitán igualó el marcador. Un justo premio para un equipo verdiblanco que dominaba el partido. Una chilena de Álex Jiménez estuvo cerca de dar ventaja de nuevo a los tarraconenses (25’). Jaume Jardí, al filo del descanso, situó el 1-2 al definir perfectamente en la salida del portero local. Doblete del jugador. Incluso, Juanda pudo hacer el tercero en el tiempo añadido. Sin embargo, fue Kwame Sosu el que firmó el 2-2 con un tiro dentro del área tras un centro desde la derecha. El mismo jugador pudo culminar la remontada poco después.

En la segunda mitad, la intensidad bajó y las oportunidades fueron a la baja. Los dos equipos tomaron más precauciones defensivas, y los ataques se apagaron. En la recta final, Bladi pudo dar la victoria a su equipo (83’). Y en el minuto 93, Sergio Santos también tuvo su oportunidad.