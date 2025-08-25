Suscripción

sport

Directos

Fútbol catalán

"Es muy difícil no tener buenas sensaciones"

Ferran Costa, técnico del Sabadell, muy satisfecho con sus jugadores

"El nivel de comunión entre la grada y el equipo es muy bueno"

Ferran Costa Sabadell

Ferran Costa Sabadell / @CESabadell

SPORT.es

SPORT.es

Después del empate del Sabadell ante el Ibiza ante un rival directo de la Liga en el partido que cerraba la pretemporada y más allá del resultado (1-1), el Sabadell ofreció una imagen esperanzadora de cara a la temporada y al compromiso inmediato ante el Eldense.

Buenas sensaciones del equipo arlequinado, aunque a ráfagas, de menos a más, aunque con cierta discontinuidad, pero con un juego esperanzador y positiva aportación de las nuevas incorporaciones. Para Ferran Costa, técnico del equipo, el balance del trabajo de pretemporada ha sido satisfactorio: "En un día como hoy, es difícil no tener buenas sensaciones siendo entrenador del Sabadell. El nivel de comunión entre la grada y el equipo es muy bueno".

Con respecto a sus jugadores, aseguró que están a un gran nivel: "El equipo ha estado a la altura de nuestra autoexigencia y no tiene que ver con el perder o empatar. Tienes que trabajar de forma constante y sostenida. Mi discurso será siempre el mismo. Hay cosas que mejorar y cosas bastante buenas. No necesito perder partidos".

Noticias relacionadas y más

Y finalizó sosteniendo un discurso de mejora constante: "Hoy a las 9, a entrenar y mejorar. Sería más fácil dar fiesta y subir a una montaña rusa con vaivenes, pero no queremos tener independencias individuales de jugadores. Queremos que todos los jugadores tengan competencia interna para aumentar sus máximos y mínimos y que haya un trabajo que sea constante. Estoy seguro que si durante diez meses mantenemos esa dinámica habrá buenos resultados".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas