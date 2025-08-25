Fútbol catalán
"Es muy difícil no tener buenas sensaciones"
Ferran Costa, técnico del Sabadell, muy satisfecho con sus jugadores
"El nivel de comunión entre la grada y el equipo es muy bueno"
Después del empate del Sabadell ante el Ibiza ante un rival directo de la Liga en el partido que cerraba la pretemporada y más allá del resultado (1-1), el Sabadell ofreció una imagen esperanzadora de cara a la temporada y al compromiso inmediato ante el Eldense.
Buenas sensaciones del equipo arlequinado, aunque a ráfagas, de menos a más, aunque con cierta discontinuidad, pero con un juego esperanzador y positiva aportación de las nuevas incorporaciones. Para Ferran Costa, técnico del equipo, el balance del trabajo de pretemporada ha sido satisfactorio: "En un día como hoy, es difícil no tener buenas sensaciones siendo entrenador del Sabadell. El nivel de comunión entre la grada y el equipo es muy bueno".
Con respecto a sus jugadores, aseguró que están a un gran nivel: "El equipo ha estado a la altura de nuestra autoexigencia y no tiene que ver con el perder o empatar. Tienes que trabajar de forma constante y sostenida. Mi discurso será siempre el mismo. Hay cosas que mejorar y cosas bastante buenas. No necesito perder partidos".
Y finalizó sosteniendo un discurso de mejora constante: "Hoy a las 9, a entrenar y mejorar. Sería más fácil dar fiesta y subir a una montaña rusa con vaivenes, pero no queremos tener independencias individuales de jugadores. Queremos que todos los jugadores tengan competencia interna para aumentar sus máximos y mínimos y que haya un trabajo que sea constante. Estoy seguro que si durante diez meses mantenemos esa dinámica habrá buenos resultados".
