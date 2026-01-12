El Vilanova i la Geltrú se ha convertido en el equipo más en forma de la Tercera RFEF. Diez partidos sin perder confirman su buen momento. La última derrota quedó atrás el 19 de octubre, en el campo del Peralada (1-0). Desde entonces, el Vilanova ha tejido una secuencia tan sólida como reveladora: cuatro victorias —todas en el Alumnes Obrers y seis empates que explican por qué el equipo de Genís Sampietro se ha instalado en la quinta posición de la tabla sin estridencias, pero con autoridad competitiva.

Con solo 12 goles encajados, el Vilanova es el segundo equipo menos goleado del campeonato, por detrás del líder Badalona, que ha recibido tres menos. Curiosamente, en la portería se están alternando Álex Sans, nueve partidos jugados y cinco goles recibidos y Albert Alfonso, con un partido menos y siete goles encajados. En una categoría tan volátil como la Tercera RFEF, esa fiabilidad se traduce en puntos. Y sobre todo, porque al equipo blanquiazul le cuesta más ver puerta, solo veinte goles tras diecisiete partidos y sin ningún goleador destacado, con Zourdine Thior y Pol Sánchez como máximos realizadores con solo tres tantos en su cuenta particular.

El último ejemplo de la eficacia de los de Sampietro llegó en la última jornada ante el Lleida, en un partido que confirmó el momento del equipo. En apenas 28 minutos, los azules firmaron un parcial de 3-0 que desactivó cualquier intento de reacción del rival y dio forma al 3-1 final.

La tarde tuvo además un protagonista especial. Joan Torrents, cedido por el Reus FCReddis para esta segunda vuelta, se estrenó como goleador con la camiseta del Vilanova firmando el tercer tanto.