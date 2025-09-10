Diego Fuoli: "No va a ir todo como la seda"

El Sabadell jugará el próximo sábado su segundo partido en la Nova Creu Alta. Recibe al Cartagena buscando su primera victoria de la temporada después de los empates ante el Eldense en la Nova Creu Alta (0-0) y el Atlético Sanluqueño (2-2), partido en el que, con sus intervenciones, fue decisivo para que el Sabadell lograra salvar un punto y donde los dos goles recibidos fueron evitables.

En la portería estará de nuevo Diego Fuoli, que cumple su segunda etapa en el equipo arlequinado después de llegar esta temporada al club tras ser uno de los guardametas más destacados de la categoría la temporada pasada en las filas del Tarazona.

El futbolista aragonés reconoce que el Sabadell aún tiene cosas por mejorar: “Los dos primeros partidos nos han dado información. Lo hemos hablado y aprenderemos. No será una temporada en la que todo irá como la seda. Debemos corregir ciertas cosas y que no vuelvan a pasar. Debemos reforzar todo lo que nos sale bien y corregir las debilidades, es algo que se va a ir dando con el paso de las jornadas”.

Fuoli reconoce que los dos empates con los que el equipo ha empezado la temporada han dejado un sabor agridulce: “Te queda un mal regusto porque todo el trabajo se marcha en el último minuto, pero también hay que destacar la parte positiva. Hubo tramos de partido en los que estuvimos muy bien. Tenemos muy clara la línea que tenemos que seguir”.

DIFÍCIL RIVAL

Y avisa que el Cartagena va a ser un rival muy exigente: “Hace tres o cuatro meses, el Cartagena estaba dos categorías por encima del Sabadell. Todos los rivales son muy complicados. Tenemos máximo respeto al Cartagena, que ha hecho un equipo para estar arriba y nos pondrá las cosas muy difíciles. Nosotros debemos enfocarnos en nosotros, al entrenar duro y hacerlo lo mejor posible. No tememos a ningún rival, pero ningún partido va a ser fácil”.

Pero Fuoli insiste en que el Sabadell está haciendo bien las cosas y que las victorias no tardarán en llegar: “Estamos cerca de la victoria, y cuando llegue vendrán muchas más detrás. Ansiedad no tenemos. Sabemos que hemos hecho cosas bien y otras no tanto. La sensación es que tenemos la victoria cerca, que hay margen de mejora en muchos aspectos”.

Por otra parte, se ha producido un cambio de horario en el partido de la cuarta jornada, en el que finalmente el equipo arlequinado jugará ante el Algeciras en el Nuevo Mirador el sábado 20 de septiembre a las 16:15 h.