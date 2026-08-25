Diego Fuoli: el dorsal 1 a la espalda, el 0 en la portería

Diego Fuoli ha arrancado el campeonato liguero en Segunda División dando continuidad a su norma más habitual y consolidada bajo palos, que no es otra que echar el cerrojo por completo a su portería y dejarla a cero. Transcurridas las dos primeras jornadas del torneo, el guardameta aragonés ha logrado salir victorioso e indemne en dos feudos de máxima exigencia y tradición como son El Molinón frente alSporting y el Estadio de Castalia ante el CD Castellón.

Esta inicial racha de imbatibilidad en el arranque de la competición no constituye en absoluto un hecho fortuito o una mera coincidencia puntual, sino la prórroga natural del soberbio rendimiento que ya exhibió a lo largo de la pasada temporada 2025/2026.

La temporada pasada en Primera RFEF, el arquero firmó números de auténtico privilegio al conseguir hasta 22 encuentros sin encajar un solo gol sobre un total de 41 partidos oficiales disputados, habiendo recogido el balón de su red únicamente en treinta ocasiones durante todo el año, lo que supuso una media formidable de 0,73 goles encajados por encuentro que terminó catapultando al Sabadell al ascenso a Segunda división.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, compuesta por 235 compromisos oficiales repartidos en el CE Sabadell, la SD Tarazona, el San Fernando CD, la UD Almería y el filial del Villarreal CF, Fuoli acumula un bagaje global de 238 goles recibidos.

Estos números globales, sumados a sus intervenciones decisivas en este arranque en la categoría de plata, respaldan la figura de un guardameta maduro, especialista en la colocación y el dominio del área, cuya costumbre de dejar la portería a cero se ha transformado en el pilar fundamental sobre el que se sustentan las ambiciones deportivas del Sabadell, amparado también por el sustento de un equipo compacto y solidario que tiene perfectamente asimilados los conceptos defensivos de Ferran Costa.