Diego Beamonte: "Oriol Alsina me ha hecho mejor jugador"

Diego Beamonte es uno de los fijos en el equipo egarense, donde se ha asentado como un central solvente, sin olvidar sus raíces en La Romareda.

Salir de Zaragoza quizás no fuera tan mala elección.

Aspiraba a jugar en el Zaragoza, pero si no te dan una oportunidad tienes que salir; no todo se acaba ahí. Tenía un año más de contrato y me daban la opción de seguir, pero salió lo del Terrassa y me pareció mi mejor opción. Necesitaba minutos y este club me ofrecía la confianza y continuidad que buscaba

Muy pocos jóvenes de 21 años se van de casa, la media en España está en 30.

Salir por primera vez del entorno familiar para recalar en un grupo competitivo de Segunda RFEF en Cataluña representa un desafío madurativo importante, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Me encuentro muy a gusto, aunque al principio me costó porque era la primera vez que salía de casa. El club nos trata de maravilla y estoy muy contento con la afición; quizás a nivel de ciudad el peso del fútbol no es tan relevante como en Zaragoza, pero yo me siento muy cómodo.

El Terrassa es el sexto equipo que más goles recibe.

Antes de la llegada de Oriol Alsina encajábamos demasiado, pero ahora hay mucha más estabilidad. Oriol gestiona el grupo muy bien y sus explicaciones nos están ayudando a mejorar.

Tres goles en Liga y otro en Copa Catalunya, no es de los que se queda a hacer compañía a Marcos Pérez.

Considero que puedo aportar cosas a balón parado y Oriol Alsina me pide expresamente que suba al área. Nunca había tenido tanto peso ofensivo, pero estoy aprendiendo mucho en las jugadas ensayadas y espero poder marcar alguno más en lo que queda.

Nueve titularidades consecutivas. Beamonte y diez más.

Juego con regularidad, pero la confianza del entrenador hay que ganársela cada semana en el entrenamiento. Si no mantienes un nivel alto y constante te vas al banquillo; en este equipo nadie te regala la titularidad y esa competencia nos hace mejores.

Cada vez más cerca de la quinta plaza.

No creo que tengamos que pensar en ningún objetivo, quedan 24 puntos y aún puede pasar de todo, no se puede descartar nada. No hay que pensar más que en partido a partido. Creo que hay equipo para aspirar, pero las cosas a veces no se dan como uno quiere. El club es ambicioso. La renovación de Oriol es para subir a Primera lo antes posible.

Terrassa, más de 200.000 habitantes, pero el Olímpic no se llena.

A nivel de ciudad el peso del futbol no es lo más relevante, pero estamos contentos.

Terrassa, idilio o club de paso.

Ahora mismo no estoy pensando en el año que viene, solo en trabajar para llegar lo más arriba posible. Personalmente, quiero llegar hasta donde se pueda, hasta donde me dé.

Delanteros que se lo han puesto difícil.

Dani Rodríguez, Álvaro Cortés y Tommy, del Barça Atlètic y Moro Sidibe del Atlètic Lleida.

El Beamonte zaragozista.

Soy del Zaragoza desde pequeño y viendo la situación me pongo triste; espero que se pueda sacar adelante. Si no se hacen las cosas bien es difícil salir de ahí y un descenso sería un palo muy duro. Volver al Zaragoza sería un sueño, pero el fútbol da vueltas. Mira al Dépor o al Racing: vinieron de Primera RFEF y ahora están muy bien”.