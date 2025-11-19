El diagnóstico de Pau Víctor sobre el Barça de Flick: "Han tenido un par de partidos que no han estado al 100%"

Pau Víctor (Sant Cugat del Vallès, 2001) es feliz en Braga. Más que asentado en un Sporting de Braga que recibió con los brazos bien abiertos al fichaje más caro de su historia (12 millones) y en la ciudad norteña, fue una de las caras visibles de la convocatoria de Gerard López para el Catalunya-Palestina, amistoso solidario que se celebraría el martes 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El ariete, que suma cuatro dianas y una asistencia en 20 partidos, partió de inicio - con el dorsal '9' - ante el combinado palestino y fue uno de los atacantes más activos en una primera mitad en la que se festejaron los tres tantos del encuentro. Catalunya amarró un triunfo que quedó opacado por el mensaje que mandaron al resto del planeta los 30.018 aficionados que se congregaron en Montjuïc.

Pau Víctor del Braga celebra su gol ante el Tondela / @SCBragaOficial

Mimos a Bernal

Pau fue uno de los protagonistas que acudió a zona mixta para charlar sobre su regreso a casa, su momento futbolístico o cómo ve a un Marc Bernal que disputó sus primeros 45 minutos tras su grave lesión de rodilla: "Estoy muy bien, muy contento, el club me gusta mucho. Venir aquí obviamente me trae buenos recuerdos", arrancó.

Pau Víctor, en acción ante Palestina / Valentí Enrich

"Poco tengo que decir de Bernal que no sepáis. Es un jugador increíble y una persona extraordinaria. Las cosas le irán muy bien, tiene mucho futuro por delante", garantizó sobre el pivote de Berga, con el que compartió vestuario en el Barça durante dos temporadas, primero en el filial y después en el primer equipo. El ahora delantero del Braga, de hecho, se marcó un temporadón, llegando a anotar 20 goles durante su cesión, llevando al club azulgrana a pagarle tres millones al Girona por su fichaje.

"Volverá a ser el del año pasado"

Fue, asimismo, preguntado por cómo veía a un Barça cuyo arranque liguero dejó alguna que otra duda y no fue tan deslumbrante como el del curso pasado: "Han tenido un par de partidos que no han estado al 100%, pero estoy convencido de que el volverá a ser el del año pasado", respondió, optimista.

Pau Víctor besó el escudo del Barça tras marcar contra el Mallorca / Javier Ferrándiz

"Tienen la capacidad, ahora recuperan a piezas clave que estaban lesionados", añadió. Con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, Pau Víctor cuenta con la total confianza de Carlos Vicens, su gran valedor.