El día que Víctor Valdés vetó el fichaje de un youtuber: "Me descartó nada más colgar"

Víctor Valdés es una leyenda del Barça. El exportero del Hospitalet de Llobregat fue uno de los mejores guardametas de la historia del conjunto azulgrana, y uno de los más grandes a nivel nacional. Colgó los guantes el 17 de agosto de 2017 e inició una nueva etapa vinculada a los banquillos y a la formación de jóvenes futbolistas.

Su primera experiencia relevante llegó en la cantera del Barça, donde asumió el cargo de entrenador del Juvenil A. En el fútbol base azulgrana intentó aplicar una metodología propia, muy centrada en la técnica del portero y en conceptos modernos del juego. Sin embargo, su etapa fue breve y acabó saliendo del club.

Más adelante, Valdés asumió el reto de entrenar al primer equipo de la UA Horta en 2020, en Tercera División. Su llegada generó expectación por su pasado en la élite, pero su etapa fue corta. En paralelo, fue durante esa etapa cuando protagonizó la conocida anécdota con Kolderiu, un youtuber de Vilassar de Mar, cuyo nombre real es Carles Santaló.

Valdés rechazó el regreso de Kolderiu

En una entrevista en 'SomEVA', Kolderiu explica una anécdota que le pasó con el exportero del Barça, que lo llamó personalmente para ofrecerle fichar como portero en Tercera División. La propuesta incluía la posibilidad de entrenar bajo sus órdenes y aprender directamente de su experiencia como portero de élite.

"Me llama y me dice que, si quería fichar por el Horta, no podía hacer videos de fútbol. Y dije: 'Le doy una vuelta', pero realmente quería ir con él y a tope. Ya tenía los videos del FIFA (para grabar aparte). Lo llamo el lunes para decirle que sí, que quiero ir, que dejo los videos de fútbol... y me dice que ya me descartó nada más colgar", explica en 3Cat.

"Y le dije: 'Haberme avisado'. Yo no nací pensando que iba a jugar al Horta de Víctor Valdés", comentaba, mostrando su sorpresa e ilusión por la posibilidad que había de ser entrenado por una leyenda.

Portero y youtuber

Carles Santaló (Kolderiu) fue portero semiprofesional. Se formó en la cantera del RCD Espanyol y desarrolló su carrera en distintos clubes de Segunda B y Tercera División, como el Vilassar de Mar, además de militar en la cantera del Girona, compitiendo como guardameta en equipos como el Horta (club el cual fichó en 2019 y pudo haber regresado con Valdés) o el Badalona Futur.

Más adelante ganó popularidad como streamer, donde muchos lo conocieron sin saber que antes había competido seriamente bajo palos, construyendo una comunidad de millones de seguidores. Hoy en día, Carles Santaló sube contenido de fútbol y análisis del FC Barcelona.