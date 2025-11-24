Despega el Vilassar

La UE Vilassar de Mar empieza a encontrarse a sí misma. Después de semanas de buen juego sin premio, el conjunto de Dani Pérez por fin encadena dos victorias consecutivas y lo hace, además, recuperando la fortaleza en casa. El 2-1 ante el Can Vidalet, trabajado hasta el último segundo, confirma el cambio de dinámica de un equipo que ya mira la clasificación con menos angustia.

El arranque fue inmejorable. El Vilassar salió decidido a mandar y lo logró desde el primer suspiro. A los cinco minutos, Jan Moreno culminó una transición fulgurante para abrir el marcador y dar confianza a un equipo que venía de romper su mala racha en Mollerussa. Con el viento a favor, los rojiblancos siguieron insistiendo y encontraron el premio del 2-0 en una acción muy bien trenzada que Pol Rivera finalizó con precisión.

Pero si algo ha perseguido al Vilassar en este inicio de curso han sido los segundos tiempos. Y los fantasmas reaparecieron. El Can Vidalet, lejos de rendirse, fue creciendo y encontró el 2-1 en el 82, obra de Jaume Ramoneda. El gol metió el miedo en el cuerpo a un Xevi Ramon que quedó helado seis minutos después con un disparo al palo que pudo cambiarlo todo.

Los visitantes, volcados, aún dispusieron de dos faltas peligrosas que obligaron a Biel Escribano a aparecer en momentos clave. Esta vez, sin embargo, la historia no se repitió: el Vilassar resistió, apretó los dientes y amarró un triunfo que sabe a mucho más que tres puntos.

Con 14 en total y seis de margen respecto al descenso, el equipo respira. La temporada sigue siendo larga, pero el Vilassar ya ha encontrado algo que le estaba faltando: continuidad. Ahora, por fin, comienza a mirar hacia arriba.