Una despedida con alfombra roja

El Europa se despidió a lo grande del Nou Sardenya. Ganó, convenció y es segundo del grupo. Los hombres de Aday Benítez, que se mantuvieron invictos en casa, se impusieron de forma clara ante un Antequera que poco pudo hacer ante un rival superior desde el principio.

Los escapulados madrugaron con el gol. Jordi Cano, con una volea desde fuera del área y con ‘ayuda’ de un jugador visitante, hizo el 1-0. No se conformaron con su mínima ventaja y buscaron el segundo ante un rival andaluz que apenas creó peligro ante Flere. Izan estuvo cerca de hacer el segundo, pero Javi Antón salvó bajo los palos (37’). Lo consiguió Álex Cano, de cabeza y en el interior del área pequeña ante la pasividad defensiva, tras un lanzamiento de saque de esquina. En el tiempo añadido, el Antequera se quedaba en inferioridad numérica.

Tras el paso por los vestuarios, Siddiki estuvo cerca de acortar distancias. El Antequera no lanzó la toalla y buscó el marco barcelonés. Sin embargo, el Europa no se dejó sorprender. Supo gestionar perfectamente su renta hasta el final.