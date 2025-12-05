Desestimada l’Assemblea Extraordinària per deficiències molt greus en la petició
Soteras desestima la petició d’Assemblea Extraordinària denunciant un “ús fraudulent” dels Estatuts i greus irregularitats en 256 de les 442 signatures presentades
El president de l’FCF, Joan Soteras, ha anunciat aquest matí, en roda de premsa, que es desestima la petició d’Assemblea General Extraordinària per deficiències molt greus en les formes i per no complir amb la legislació vigent ni amb els estatuts de la Federació Catalana de Futbol.
“Els deu clubs impulsors han fet un ús fraudulent dels Estatuts. Han volgut portar a terme una moció de censura encoberta. Han tornat a enganyar als clubs i a l'opinió pública intentant convocar una Assemblea Extraordinària per una qüestió on l'Assemblea no té competències. La moció de censura, és l’únic procediment democràtic per cessar a la Junta, però no han volgut anar pel camí legal i recollit als estatuts, ja que allà es necessiten ⅔ de l’Assemblea, per qualsevol altre procediment només majoria absoluta”, ha raonat el president de l’FCF, Joan Soteras.
Més enllà del frau de llei, que ja invalida el procediment des del seu inici, el president ha demostrat, amb dades, les greus deficiències que recullen les 442 signatures presentades amb el pretext de convocar una Assemblea Extraordinària.
De les 442 signatures que van anunciar el passat 19 de novembre només 186 són vàlides.
És greu comprovar que 256 documents dels quals es van presentar contenen diversos defectes de forma que impedeixen la seva validació:
• No tenen condició d’assembleista (17)
• Clubs donat de baixa de l’FCF (10)
• Clubs que han votat més d’una vegada amb diferents signatures (4)
• Firma il·legible (1)
• SAD’s sense certificat de representació (3)
• Signatura electrònica sense capacitat d’autenticitat (3)
• Vicepresident sense DNI (1)
• Vicepresident sense demostrat incapacitat manifesta (1)
• Clubs que aporten DNI’s d’una persona que no signa (2)
• Persona que signa diversos cops (7)
• Signen presidents que no consten al Registre d’Entitats Esportives (17)
• Juntes amb mandat caducat o irregular (58)
• Desestimats (6)
• No han aportat DNI (126)
“Queda en dubte la manera de treballar de l’excandidat Juanjo Isern, i dels presidents del Nàstic de Tarragona i la UE Olot. La falsificació documental, casualment, és un fet del qual ens han acusat a nosaltres als jutjats, on portem tres anys d’escarni… però que a hores d’ara, no s’ha demostrat cap indici que allò per què ens van denunciar, sigui cert. Es fa bo allò que creu el lladre que tots roben”, ha explicat el president.
La Federació, per a complir amb la transparència i la legalitat, i sobretot per evitar qualsevol nou dubte dels actuals gestors, ha informat de totes les actuacions i ha demanat supervisió del procediment a la UFEC, Secretaria General de l’Esport i l’RFEF.
La roda de premsa ha servit també per anunciar que la Junta Directiva va aprovar al mes d’octubre personar-se com acusació particular al cas Soule on la Federació i els clubs catalans van ser perjudicats per un desviament de fons federatius i a on moltes de les persones que van assistir i donar suport a la presentació de les suposades 442 signatures estan implicades o donen cobertura als acusats.
A més, també s’ha recalcat la gestió responsable, transparent i sostenible de la Federació Catalana de Futbol amb el president Joan Soteras al capdavant. Durant els set anys de mandat del president Soteras no s’ha apujat cap quota federativa, s’ha augmentat el fons propi de l’FCF i, tot això, en benefici dels clubs catalans. L’any 2018, l’FCF subvencionava els clubs catalans amb 1.330.155€. A la temporada 2024-2025, tot i no apujar cap quota, l’FCF subvenciona amb gairebé 4 milions d’euros, triplicant la xifra en el mandat de Soteras.
Abans d’acabar el president Soteras ha demanat respecte cap a la Federació Catalana de Futbol. “Espero que després d’aquest exercici de transparència es respecti la majoria, la democràcia i puguem treballar en pau i units pel futbol i futbol sala català”.
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick
- Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: 'Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- Dro empezó a volar: 'Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien
- Raphinha, pretendido, pero su mensaje es claro: 'Solo Barça