Derbi en la Nova Creu Alta

La Nova Creu Alta se vestirá de gala este sábado (18.30 h) para acoger uno de los partidos más esperados del curso en Primera Federación. El Sabadell, único equipo invicto de las principales categorías del fútbol estatal, recibe al Nàstic en un derbi que promete intensidad, fútbol de calidad y una gran respuesta en las gradas.

El conjunto de Ferran Costa llega con la moral alta tras su convincente triunfo en Alcorcón (0-3) y dispuesto a mantener una racha que lo ha llevado a los puestos de playoff. La defensa arlequinada, la menos goleada del grupo con solo tres tantos encajados, volverá a ser una de sus grandes bazas. Sin embargo, el técnico sabadellense no quiere distracciones: “Los números no sirven el sábado. Solo vale competir bien y ser nosotros mismos”, advirtió.

El técnico del Sabadell espera un partido muy complicado donde confía en el apoyo de la afición: "Para nosotros, las entradas en el estadio están siendo muy buenas desde el primer día. Sentimos que la gente está al lado del equipo y cómo se hacen notar. Valoramos a todos los que han venido. Nosotros confiamos para poder ganar después. No confiamos porque ganemos. Los que están ahí son los que creen en esto y quieren desarrollar esto. Y con una máxima: que el Sabadell está por encima de cualquiera. El Nàstic es un proyecto muy ambicioso de un club histórico. Tienen jugadores determinantes con espacios, desequilibrio por fuera y gente que llega bien al área”.

Enfrente estará un Nàstic en crecimiento, que también ocupa zona noble y atraviesa un buen momento de forma con tres victorias en los últimos cuatro encuentros. Los de Luis César Sampedro llegan con confianza y la ambición de ser el primer equipo en derrotar al Sabadell esta temporada. “Sabemos dónde venimos y contra quién jugamos, pero tenemos las herramientas para ganar”, afirmó el técnico gallego, que espera un partido de ritmo alto y mucha tensión táctica.

Un derbi con sabor a playoff

Más allá de los tres puntos, el duelo simboliza la buena salud del fútbol catalán en la categoría. Dos proyectos consolidados, con estilos opuestos pero objetivos similares, se miden en un escenario con historia. El Sabadell busca seguir marcando el paso desde la solidez y la constancia, mientras que el Nàstic pretende confirmar su candidatura al ascenso sumando en un campo donde nadie ha vencido.

La presencia de un millar de aficionados tarraconenses en la grada promete un ambiente de derbi auténtico, con las dos hinchadas empujando a los suyos. Si la afición arlequinada responde, la Nova Creu Alta vivirá la mejor entrada del curso. Y sobre el césped, dos equipos con hambre y argumentos para ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas.

El fútbol catalán volverá a mirar a Sabadell este sábado: un invicto que quiere seguir soñando y un aspirante que no teme derribarlo.