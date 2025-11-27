Derbi de nostalgia en el Nou Sardenya

El Europa y el Sabadell se ven las caras en uno de los partidos más atractivos de la jornada en Primera RFEF. Los escapulados afrontan el duelo como segundos con 23 puntos, mientras que el conjunto arlequinado llega tercero con 22. La expectación es máxima: más de3.000 entradas vendidas anticipan un ambiente de gala en el Nou Sardenya.

El encuentro presenta además un duelo estadístico de alto nivel: Jordi Cano, máximo goleador del campeonato, frente a Diego Fuoli, el portero menos perforado, con solo cinco goles encajados en 13 partidos.

El técnico del Europa, Aday Benítez, no esconde la emoción por el derbi: “Es un partido ilusionante porque somos los dos equipos que ascendimos a Primera RFEF. Me hace mucha ilusión enfrentarme al Sabadell, yo nací allí, y tiene muchos alicientes por cómo estamos ambos en la clasificación. Es un derbi y estoy seguro de que se verá un partido intenso”.

Benítez destacó el nivel del rival y el mérito de su plantilla: “El Sabadell es un equipo con un nivel muy alto, si no no estaría donde está, como nosotros, que tenemos uno de los presupuestos más bajos. Es un equipo potente, de una ciudad potente, con una gran afición. Será un partido guapo, con el gran ambiente que hay siempre en La Bombonera. Hay melancolía porque es una pena que no podamos disfrutarla hasta final de temporada”.

Por su parte, el técnico del Sabadell, Ferran Costa, quiere mantener la línea competitiva del equipo: “Iremos al Nou Sardenya con la esencia de los últimos meses. No necesitamos alicientes externos, estamos motivados. Lo que quiero es que ganemos nosotros. Sabemos que es un grandísimo equipo”.

Costa destaca la exigencia del escenario: “Es un campo donde existe un volumen de situaciones de área más elevado. Hay menos momentos de partido muerto. Es muy importante ser constantes y contundentes siempre”. Y remarca la ambición del vestuario arlequinado: “No queremos dejar pasar ninguna oportunidad de mejorar como equipo".