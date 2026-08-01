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Fútbol catalán

El derbi barcelonés acaba en tablas

Los de Natxo González empataron en la Ciutat Esportiva Dani Jarque

El filial perico ofreció una buena imagen pese a ser de categoría inferior

Los once escogidos por los andreuenses

Los once escogidos por los andreuenses / UESA

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Isaac Fandos

El nuevo Sant Andreu de Primera RFEF sigue dando pasos en su preparación, aunque esta vez el resultado no acompañó tras empatar a uno en campo del Espanyol B, de una categoría menos. 

Los locales pusieron a prueba a Iñaki en los primeros compases, pero el Sant Andreu reaccionó rápido con un remate con la testa de Torices que estuvo a punto de suponer el primer tanto. Sí que lo logró la UESA después de que Lucas Viña batiera al meta local tras un nuevo centro de Alexis. 

Antes del descanso, Iñaki salvó al Sant Andreu pero tras la reanudación Ramón Juan, recién entrado en la meta andreuense, no pudo hacer nada para evitar el empate de Polli. 

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En el tramo final, Natxo González aprovechó para mover el banquillo y probar diversos ajustes de cara a la temporada, pero el marcador no se volvió a mover.

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