Fútbol catalán
El derbi barcelonés acaba en tablas
Los de Natxo González empataron en la Ciutat Esportiva Dani Jarque
El filial perico ofreció una buena imagen pese a ser de categoría inferior
Isaac Fandos
El nuevo Sant Andreu de Primera RFEF sigue dando pasos en su preparación, aunque esta vez el resultado no acompañó tras empatar a uno en campo del Espanyol B, de una categoría menos.
Los locales pusieron a prueba a Iñaki en los primeros compases, pero el Sant Andreu reaccionó rápido con un remate con la testa de Torices que estuvo a punto de suponer el primer tanto. Sí que lo logró la UESA después de que Lucas Viña batiera al meta local tras un nuevo centro de Alexis.
Antes del descanso, Iñaki salvó al Sant Andreu pero tras la reanudación Ramón Juan, recién entrado en la meta andreuense, no pudo hacer nada para evitar el empate de Polli.
En el tramo final, Natxo González aprovechó para mover el banquillo y probar diversos ajustes de cara a la temporada, pero el marcador no se volvió a mover.
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