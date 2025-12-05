El Depor tumbó el fortín arlequinado

Una notable imagen del Sabadell no fue suficiente para que los arlequinados pudieran tumbar a un conjunto de Segunda División que fue de menos a más y consiguió el pase gracias a su efectividad.

Los gallegos, con su técnico exarlequinado Antonio Hidalgo en la grada por una sanción de la temporada pasada, pudieron adelantarse en los primeros compases, pero toparon con un inmenso Diego Fuoli, que hasta la fecha no había encajado ni un solo tanto frente a su afición.

La primera parte fue pareja, igual que la segunda, pero los deportivistas gozaron de mayor efectividad. En la primera oportunidad clara después de la reanudación, Cristian Herrera la envió al fondo de la red. El Sabadell apretó y mereció el empate, pero en el tramo final, Rubén sentenció.