Delirio final en el Sant Andreu

Reus y Sant Andreu protagonizaron un gran partido que terminó con un agónico triunfo cuatribarrado que confirma su recuperación en la Liga. Hubo goles, polémica y mucha emoción.

El enfrentamiento empezó con un balón al palo del visitante Alexis. Luego, el colegiado anuló un gol a los rojinegros por fuera de juego. El enfrentamiento se volvió bronco y el marcador no se movió en la primera parte.

Todo cambió tras el paso por los vestuarios. El meta Iñaki evitó el primero de la tarde en un disparo de Dani Homet. Sin embargo, el portero se vio sorprendido por la chilena del jugador en el minuto 63. Era el 1-0. A partir de entonces, el conjunto barcelonés se puso el mono de trabajo y se lanzó al ataque con furia. En el tramo final del partido llegó el delirio. Mendes culminó un contragolpe para devolver la igualdad con un gran remate de cabeza. Y en tiempo de añadido, un centro de Sergi García desde la izquierda acabó con un gran disparo en el corazón del área de Serrano para culminar la remontada en el Estadi Municipal. Al Reus ya no le quedó tiempo para una gesta.