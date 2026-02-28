Delgado impulsa al Barça Atlétic

El Barça Atlètic de Juliano Belletti ha dado un golpe de autoridad. En una tarde que exigía carácter y fidelidad al estilo, el filial azulgrana asaltó el Antonio Puchades imponiéndose por 0-2 al Valencia Mestalla. Una victoria de prestigio que no solo rompe una dinámica negativa de cuatro jornadas sin sumar de tres, sino que reafirma el proyecto en plena zona de play-off de ascenso, hundiendo de paso a un conjunto che que sigue coqueteando con el abismo.

Desde el pitido inicial, el guion fue una oda al ADN Barça. Belletti sorprendió dando la alternativa como titular a Ebrima Tunkara, quien se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para la zaga local. El joven extremo, pura electricidad y descaro, personificó el dominio de un Barça que encerró al Mestalla en su propio campo mediante posesiones largas y una presión tras pérdida asfixiante.

La primera mitad fue un ejercicio de asedio constante. Fariñas casi inaugura el marcador con un córner envenenado que olió el gol olímpico, obligando a Vicent Abril a emplearse a fondo. Poco después, la madera se alió con los locales: Guillem Víctor proyectó un ataque eléctrico por el flanco derecho y estrelló un latigazo seco en el larguero que dejó mudo al Puchades.

El Mestalla, pertrechado en una defensa de cinco, solo inquietaba mediante transiciones aisladas de Mingo, bien neutralizadas por un Oduro que volvió a demostrar por qué es el kaiser de la retaguardia barcelonista.

Tras el paso por vestuarios, Miguel Ángel Angulo intentó cambiar el signo del partido pasando a un 4-4-2, buscando más presencia en el área de Kochen. Sin embargo, la ambición valencianista se truncó en el minuto cincuenta y cinco. Una entrada a destiempo y excesivamente dura de Lucas Núñez sobre Villar terminó en roja directa. Con superioridad numérica, el Barça Atlètic olió la sangre y Belletti movió el banquillo con maestría para ensanchar el campo y hacer el partido más fluido para el filial azulgrana, que comenzó a sentirse más cómodo en las transiciones.

La justicia futbolística, caprichosa hasta entonces tras un nuevo poste de Joaquín Delgado, terminó por claudicar en el minuto 85. Fue entonces cuando apareció la conexión entre Shane Kluivert, quien puso un centro con música desde la banda derecha y Joaquín, el nueve de Utrera que vive en estado de gracia, conectó un testarazo inapelable al fondo de las mallas. Poco después, el utrerano ganó la espalda a la defensa y superó a Abril.

FICHA TÉCNICA

Valencia Mestalla: Vicent Abril; Marcos Navarro (Domi, 86’), Álex Panach, Javi Navarro, Lucas Núñez, Mario Domínguez (Aimar, 81’), Benama (Mario Guilabert, 46’), Wanjala, Prevedini, Vïctor Jr (Mayol, 70’) y Rodri (Rubi, 81’).

Barça At.: Kochen; Cortés, Brian Fariñas (Fofana, 77’), Ureña (Shane Kluivert, 60’), Oduro, Joaquín Delgado, Xavi Espart (Guillermo, 65’), Guillem Víctor, Campos (Alexis Olmoedo, 77’), Villar y Tunkara (Aziz, 60’).

Goles: 0-1 (85’): Joaquín Delgado. 0-2 (92’): Joaquín Delgado.

Árbitro: Cubas Torras, del colegio balear. Amonestó a los locales Mario Domínguez, Víctor Jr. y Rodri; y al visitante Fofana. Roja a Lucas Núñez (57’).

Campo: Antonio Puchades.