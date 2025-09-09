Definidos los emparejamientos de la tercera ronda de la Copa Catalunya

La Copa Catalunya no se detiene. Tras superar la segunda ronda, este próximo fin de semana se disputarán los partidos correspondientes a la tercera eliminatoria de la competición estrella de la Federación Catalana de Fútbol.

En categoría masculina entran en escena los campeones de la Primera Catalana. En el cuadro femenino, el CE Escuela Fútbol Mataró, segundas clasificadas del grupo de Preferente Femenino y los equipos de Tercera Federación femenina. Con la excepción de los tres equipos con mejor coeficiente de la Tercera Federación la temporada pasada (FC Ona Sant Adrià, RCD Espanyol 'B' y CE Seagull Badalona), que quedan exentos de esta ronda y entrarán en la siguiente.

El partido entre el CF Sant Julià de Vilatorta y la Unión Deportiva Vic no puede disputarse el fin de semana porque el Vic tiene liga de Tercera Federación. El día de disputa por defecto si no hay acuerdo entre los clubs será el miércoles 17 de septiembre aunque pueden acordar celebrarlo otro día siempre antes del 26 de septiembre.

Los emparejamientos son los siguientes:

Fontcuberta-Porqueres; Sant Julià de Vilatorta-UE Vic; Llavaneres-Unificación Llefià; Vilamajor-San Juan At. Montcada; Navarcles-Ripollet; Capellades-Poble Sec; Corbera-Martinenc; Torreforta-Ciudad Cooperativa; La Cava-Camp Joliu; AEM-Cardona.

Y en la categoría feenina: Mataró-VIC Riuprimer; Singuerlin-Fontsanta-Fatjó; Sabadell-Igualada y Aldeana-Riudoms.