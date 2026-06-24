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Fútbol catalán

Definida la pretemporada del Sant Andreu

Los jugadores están citados el 20 de julio para iniciar los entrenamientos

Jugará partidos amistosos ante el Mallorca B, Espanyol B, Girona B, UE Olot, CE Manresa y ante el Terrassa FC

El Sant Andreu celebra el ascenso a Primera RFEF

El Sant Andreu celebra el ascenso a Primera RFEF / 'X'

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El Sant Andreu ya ha diseñado la planificación completa de un verano que promete ser exigente.La plantilla del conjunto cuatribarrado disfrutará de sus últimos días de descanso antes de reincorporarse al trabajo el próximo 15 de julio.

Las tres primeras jornadas de la vuelta a la actividad se destinarán en exclusiva a las revisiones médicas y pruebas físicas. Superados los test médicos, los futbolistas saltarán al césped del Narcís Sala el 20 de julio para iniciar los entrenamientos.

Tras una primera semana de carga física en Barcelona, la expedición barcelonesa se desplazará a Mallorca en un minicampus de tres días. En tierras baleares, el equipo encadenará dobles sesiones preparatorias y disputará su primer test serio de nivel ante el filial mallorquinista.

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Este choque abrirá un exigente calendario de seis partidos amistosos programados para conjuntar las nuevas incorporaciones del mercado estival. De regreso a Barcelona jugará sucesivamente ante el Espanyol B, Girona B, UE Olot, CE Manresa y ante el Terrassa FC.

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