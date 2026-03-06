Defensa del liderato en la Nova Creu Alta

El Sabadell llega a esta jornada con la misión de proteger su primer puesto a pesar de haber sumado solo una victoria en los últimos cinco partidos. El equipo de Ferran Costa se apoya en su gran fortaleza como local, donde se mantiene invicto y solo ha encajado dos goles en lo que va de liga. Este duelo entre catalanes y andaluces recupera el ambiente de las grandes citas, recordando aquel enfrentamiento de mayo de 2022 en el que se superaron los 10.000 espectadores en las gradas. Para este encuentro, la gran novedad en la convocatoria es el regreso de David Astals, una noticia que el técnico ha celebrado al destacar la importancia del jugador para el grupo.

El gran protagonista sobre el césped será Rodrigo Escudero, máximo goleador del Sabadell con 7 dianas, que se vuelve a enfrentar a su antiguo equipo. El delantero ya demostró su olfato goleador en el partido de ida marcando contra el Algeciras.

Ferran Costa ha pedido máxima concentración y humildad a sus jugadores, avisando de que el rival tiene argumentos de sobra para ganar y que el Sabadell tendrá que mostrar su mejor versión para sacar los tres puntos. El técnico ha insistido en el respeto a la historia del club y en la importancia de seguir dando pasos adelante en cada jornada.

Por su parte, el Algeciras llega a la Nova Creu Alta con la intención de con la condición de invicto del líder en su campo. El equipo visitante pondrá a prueba la solidez defensiva de un Sabadell que no quiere perder el primer puesto. Con la vuelta de Astals, el conjunto local confía en recuperar la senda de la victoria tras el empate en Cartagena y mantener la distancia con sus perseguidores en la tabla.

Sabadell-Algeciras

14:00 h. Footballclub | LaLiga+

Árbitro: Néstor Holgueras