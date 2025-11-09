Fútbol catalán
El debut de Parralo no trae puntos para el Nàstic
Los granas compitieron pero cayeron por la mínima
El partido se largó hasta el 110' por una atención médica
Isaac Fandos
El nuevo Nàstic de Cristóbal Parralo no pudo estrenarse puntuando en el siempre dificil Enrique Roca de Murcia.
Y eso que Jaume Jardí adelantó a los granas con un tanto inicial. Pero en dos minutos, antes del descanso, Benito y Bosilj consiguieron darle la vuelta al partido.
Tras la reanudación, Bustos hizo el tercero, pero Morgado recortó distancias rápido.
El partido se alargó hasta el 110 por una atención médica en la grada, pero la insistencia del Nàstic no tuvo premio.
