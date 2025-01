David Movilla, nuevo entrenador del Sabadell

El Centre d’Esports Sabadell anunció a David Movilla como nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada. Nacido en Barakaldo hace 44 años, Movilla ha desarrollado una amplia carrera en los banquillos de la categoría, con experiencias en el Leioa, al que llevó de Regional a la Segunda B, Barakaldo, Zamora en dos etapas y Real Unión de Irún.

Después del exitoso balance de Conrad García como técnico interino, con dos triunfos lejos de casa ante Terrassa en Copa Catalunya y Espanyol B en liga, Movilla llega a la Nova Creu Alta “orgulloso ante todo de formar parte de una entidad histórica como el Sabadell. El club me atraía como proyecto, y después de conocer cómo se trabaja en el club tengo aún más ganas de empezar”.

El preparador vizcaíno indicó que “el Sabadell tiene mucho potencial y lo tenemos que reforzar. El mayor reto es que los jugadores se conecten con su mejor versión. Sé cuál es el camino, pero nolo puedo hacer yo solo”.

El nuevo míster arlequinado dijo no sentir ninguna presión “sino muchísima ilusión. No veo la amenaza, veo la oportunidad. Tenemos un reto por delante, llenar este campo. Y el reto no está en el final sino en el proceso. Si conectamos con nuestra gente, todo será más fácil”.

Movilla agradeció el trabajo de Conrad García, a quien el club ofreció hoy mismo la renovación. “He percibido ambición y hambre y me siento identificado. No será fácil, será apasionante”, comentó.