David Mordillo, director deportivo del Sant Andreu: "La plantilla debe estar diseñada con la ambición de ser campeones"

Entramos por la puerta del parking del Narcís Sala y todo transmite calma. Un grupo de vecinos se prepara para su entrenamiento de 'Wabol' (fútbol caminando), mientras la esencia del pueblo de Sant Andreu de Palomar se respira en cada rincón del estadio. Allí nos recibe David Mordillo, director deportivo de la UE Sant Andreu, recién salido de una reunión con Japón y trabajando ya, desde primera hora, en la construcción de la mejor plantilla posible para el debut en Primera Federación.

Pregunta: Quería empezar yendo un poco hacia atrás. Termina la pasada temporada, llega la decepción contra el Rayo Majadahonda y tomáis una decisión complicada como es poner fin a la etapa de Xavi Molist. ¿Por qué crees que en ese momento tenía que acabarse?

Respuesta: Es una buena pregunta. Un poco por cómo había terminado el proyecto. Creo que aquella idea ya la habíamos llevado al máximo de lo que podía dar y no acabó ofreciéndonos los resultados que queríamos. Queríamos darle una vuelta al tipo de equipo que queríamos ser porque, sinceramente, creía que para conseguir los objetivos que hemos conseguido este año necesitábamos ser un equipo quizá no tan puro en la parte ofensiva, sino más completo a nivel ofensivo-defensivo, en las transiciones... Al final queríamos construir un equipo mucho más completo. Pensábamos que para alcanzar el objetivo había que dar un paso adelante en ese sentido.

P: Y enlazando con eso, algunos criticaron incluso que la elección de Natxo se hacía más por el recuerdo que había dejado en el club que por sus últimas temporadas. ¿Lo teníais claro desde el principio?

R: Sí, la verdad es que fue la primera opción que planteé. Es cierto que Natxo venía de una trayectoria en la que sus últimas experiencias no habían sido buenas, pero también había que valorar cómo habían sido esas experiencias: entrenar proyectos empezados, a mitad de temporada, sin haber participado en la confección de la plantilla... Analizando la situación, creía que era una situación donde todo podía salir bien.

Además, siempre he dicho que poder contar con una persona cuya vinculación emocional con el club es la misma que la de todos los que estamos aquí es algo especial. No es fácil encontrar entrenadores que se impliquen tanto emocionalmente en un proyecto. Para mí eso era un factor diferencial, sumado a su experiencia y a su nivel como entrenador, que lo ha vuelto a demostrar.

P: Es el primer mercado de verano con el apoyo económico de Taito. Entiendo que tienes mucha más libertad y puedes optar a fichajes que antes eran imposibles.

R: Al final la capacidad económica es muy distinta. Tienes acceso a jugadores a los que antes no podías acceder, pero también es verdad que la responsabilidad cambia mucho porque si te equivocas en contratos más altos, todo tiene una trascendencia mayor. Y no nos engañemos, las expectativas también cambian. Tienes que estar a la altura y evidentemente hay más presión.

P: ¿Y en aquel mercado te quedaste con la espina de no poder traer algún jugador que querías especialmente?

R: Hay una situación que luego acabó dándose en invierno, que es la de Andreu. Ya llevábamos tiempo detrás de él, pero su situación contractual con el Intercity no le permitía salir. Al principio del mercado de invierno tampoco parecía posible, pero al final se pudo hacer. Ese es el típico caso de un jugador que sabíamos que podía aportar mucho al proyecto, pero cuya situación contractual impedía incorporarlo antes.

P: Una vez empieza la temporada hay un momento muy complicado, la derrota en el campo del Girona B. Ya sabemos cómo funcionan las redes sociales y se pide la cabeza de Natxo y también hay críticas hacia ti. ¿Cómo vives personalmente ese momento?

R: Intento vivirlo con naturalidad. Siempre pongo mucho en valor a la afición del Sant Andreu porque es algo muy diferente al resto de clubes, pero también hay que entender que la afición está en las buenas y en las malas. No podemos pretender que nos animen siempre de manera incondicional y no puedan dar su opinión.

Yo creo que la afición tiene derecho a opinar. Es verdad que a veces se cruzan líneas de falta de respeto y eso duele, no solo por nosotros, sino porque también tenemos familia. Pero lo tenemos interiorizado y entendemos que forma parte de esto.

P: ¿En algún momento de la temporada se os pasó por la cabeza cambiar de entrenador?

R: No, la verdad es que no. Por suerte puedo vivir el día a día del equipo y ver absolutamente todo lo que se hace aquí. Ves la dedicación del míster, que muchas veces se va a las ocho o nueve de la noche, ves el trabajo, las ganas y la pasión. Y ves que se están haciendo bien las cosas, aunque el resultado todavía no llegase. Queríamos confiar en el proceso y la propiedad también lo demostró. Nosotros somos así, valoramos el proceso.

P: Llega el mercado de invierno y hacéis cinco fichajes. Es un mercado parecido al de la temporada pasada, donde también hubo bastantes movimientos y no acabó saliendo bien. ¿Te preocupaba que pudiera repetirse esa situación?

R: No, porque sinceramente el año pasado hubo movimientos que no salieron como esperábamos, pero hay algo que no podemos controlar al cien por cien: el rendimiento que dará un jugador. Lo que sí podemos controlar es por qué tomamos esa decisión y si creemos sinceramente que es lo mejor para mejorar el equipo.

Nos gustaría que todos los jugadores que llegan en invierno rindieran de manera excelente, pero eso no siempre depende solo de ti. Lo importante es tener claro qué buscas y si ese jugador te da realmente lo que necesitas. Luego hay que ayudarle a rendir al máximo.

P: ¿Te duele personalmente cuando un jugador al que has traído en verano no da el nivel esperado y acaba saliendo en invierno?

R: Evidentemente me duele porque al final creas vínculos emocionales con los jugadores. Compartes muchos momentos y un objetivo común. Y me sabe mal cuando un jugador que pone toda su voluntad para que salga bien no consigue dar el nivel esperado. Hay muchos factores difíciles de controlar.

Pero ambas partes entendemos cómo funciona esto. Si creemos que hay que hacerlo para mejorar, hay que hacerlo. Este invierno, por ejemplo, hubo situaciones dolorosas como las de Pau Salvans o Luis Martínez, casos que no esperábamos tener que afrontar, pero si quieres mejorar el equipo a veces no queda otra.

P: ¿Tienes que separar la parte emocional del trabajo?

R: Creo que soy una persona que siempre tiene muy presente la parte personal, pero también les hago saber que al final yo soy quien tiene que tomar la decisión. No puedo dejar de tomarla por un motivo emocional. El criterio final tiene que ser profesional, aunque intentes hacerlo de la manera más humana posible.

P: Llega la gran racha de victorias. ¿En qué momento empiezas a verte en Primera Federación?

R: Sinceramente, hasta que el árbitro pita el final contra el Reus no me lo creo.

P: Llega el día de Reus y por fin se consigue. ¿Qué sientes en ese momento?

R: Es una sensación muy difícil de explicar, sobre todo por cómo fue aquella semana. Fue la más dura de toda la temporada y tenía que haber sido la más feliz.

En Valencia pasó lo de Noel, que fue un golpe muy duro. Luego, esa misma noche, lo del míster... Ahí sí se te pasa todo por la cabeza. Después de todo lo que habíamos sufrido, conseguirlo al fin fue una sensación de liberación y felicidad, pero también de mucha tristeza porque él no podía estar allí. Fue muy duro. Estábamos muy felices, pero no era una felicidad completa porque nos faltaba él.

P: ¿Cómo se vive el día a día del vestuario en una situación así? Porque consigues el ascenso y tu entrenador ha sufrido un infarto esa misma semana.

R: Recuerdo el momento en el que bajé y comuniqué a la plantilla lo que había pasado. Hubo un silencio absoluto. La gente se quedó asustada y preocupada.

Nos enteramos el jueves por la mañana, justo cuando el míster tenía que llegar, porque me llamó su mujer y nos lo comunicó. Los jugadores salieron a entrenar muy preocupados, preguntando constantemente si sabíamos algo. Por suerte las noticias fueron siendo positivas y durante esos días intentamos convertirlo en una motivación extra. Jaume hizo un trabajo espectacular dando continuidad a lo que quería el míster. Y emocionalmente se convirtió en un motivo todavía más fuerte para conseguirlo.

P: Se logra el ascenso y aparecen los problemas con el Narcís Sala. Más allá de la importancia social, ¿crees que el estadio y la afición son un factor diferencial también para fichar jugadores?

R: Totalmente. Al final perder el Narcís Sala era perder la esencia del club. Para mí era algo que no podía pasar porque un Sant Andreu sin su gente es solo el 20% de lo que es el club. El ambiente que tenemos aquí es una parte enorme del club y los jugadores lo valoran muchísimo. Todo el mundo quiere jugar en un estadio con ambiente de fútbol y no sentirse solo.

David Mordillo, el 'arquitecto' del Sant Andreu / Valenti Enrich

P: Ya estáis en Primera Federación. ¿Cuál es el objetivo del Sant Andreu la próxima temporada?

R: El objetivo es estabilizarnos en la categoría. Sabemos que tenemos medios para hacerlo, pero también debemos tener la humildad necesaria porque esta categoría siempre da sorpresas.

Ahí tienes casos como Nàstic, Ibiza, Murcia o Hércules, que seguramente por presupuesto deberían estar luchando por otras cosas y no lo están. Y también hay equipos que compiten mejor de lo esperado porque hacen muchas cosas bien desde la humildad. Esa es la clave: estabilizarnos sin creernos ni mejores ni peores que nadie.

P: Pero el mensaje dentro del club también será ambicioso. ¿La plantilla luchará por el play-off?

R: Lo intentaremos. Evidentemente, la plantilla debe estar diseñada con el objetivo de ser campeones, siempre dentro de la realidad que tendremos. Trabajaremos para hacerlo lo mejor posible, pero también sabemos que nuestra realidad es consolidarnos en la categoría y, si es posible, lograr la permanencia con tranquilidad.

P: ¿Habrá un aumento importante de presupuesto?

R: Sí, porque los requisitos de la categoría son muy distintos. El nivel de profesionalización tiene que ser máximo. La categoría exige muchísimo y necesitamos que el jugador esté centrado exclusivamente en el fútbol.

P: Ya se ha anunciado la renovación de Albertito. ¿Se puede avanzar alguna más?

R: Tenemos ocho jugadores que han cumplido cláusulas de renovación automática. Una de las condiciones era el ascenso y otra el número de partidos jugados. Si han cumplido esas cláusulas significa que han sido jugadores importantes. Son futbolistas muy reconocibles por los minutos que han tenido esta temporada.

P: ¿No se espera ninguna salida importante?

R: A priori no, aunque todos tienen cláusulas y cualquier club puede ejecutarlas. Pero espero que no ocurra.

P: ¿Qué necesita la plantilla para competir en Primera Federación?

R: Somos conscientes de que venimos de una dinámica ganadora y creo que el bloque merece continuidad. Hay jugadores que han demostrado estar preparados para competir un escalón más arriba.

También hemos visto casos cercanos como Europa o Sabadell, que han mantenido una base importante tras ascender y les ha servido para competir bien. Pero evidentemente hay que mejorar cosas, sobre todo por el perfil de la categoría: campos grandes, mucho ida y vuelta, jugadores físicamente muy potentes. Ahí es donde tenemos que dar un salto.

P: ¿Hay algún fichaje encaminado que te haga especial ilusión?

R: Todavía es pronto porque ni siquiera ha terminado la competición en Primera Federación. Estamos trabajando y sí, hay cosas habladas y avanzadas, pero hay que acabar de cerrarlo todo. Intentaremos hacer una plantilla ilusionante, con jugadores atractivos para quien conoce la categoría y sabe el potencial que tienen.

P: Hablando de renovaciones, ¿qué importancia tiene mantener gente de la casa que represente lo que es el Sant Andreu como Albertito?

R: Para mí es clave. Siempre he dicho que el Sant Andreu es un sitio especial y diferente. Y el primer paso para entender el club es conocerlo desde dentro. No hay mejor manera de que un jugador de fuera lo entienda que teniendo al lado a alguien que lleva aquí diez años y lo ha mamado desde pequeño.

Dentro del vestuario necesitas gente que explique qué significa este club. Que cuando un día no juegas bien y la afición muestra su enfado, te ayuden a entenderlo. Porque la afición del Sant Andreu va más allá de ganar o perder. Valora mucho lo que transmites y cómo compites.

P: ¿Qué línea crees que debe reforzarse más?

R: Creo que el gran salto entre Segunda y Primera Federación está arriba, en la parte ofensiva. La diferencia más grande es la capacidad de los jugadores ofensivos para decidir partidos. Si quieres ganar, tienes que marcar un gol más que el rival. Ahí es donde creo que debemos dar un salto importante.

P: Ya se sabe que Natxo seguirá y que evoluciona bien de salud. ¿Cómo os repartís el trabajo entre entrenador y dirección deportiva?

R: Nosotros compartimos una misma idea. Si el director deportivo va por un lado y el entrenador por otro, es imposible funcionar.

No hablamos tanto de nombres concretos como de necesidades y perfiles. Hablamos de qué tipo de jugador necesitamos en cada posición y, a partir de ahí, yo planteo opciones. Lo que le pido al míster es una escala de prioridades: quién es su primera opción, la segunda, etcétera.

Luego valoramos si esas opciones son viables. Muchas veces el jugador que más te gusta no puede venir por motivos económicos, contractuales o simplemente porque no quiere venir. Por eso priorizamos mucho más el perfil que el nombre.

P: Para terminar, ¿puede ilusionarse la gente de cara a la próxima temporada?

R: Si después de conseguir algo que llevábamos tres años persiguiendo no estás ilusionado, entonces algo falla. Es una categoría en la que, cuando ves los estadios, los viajes y los rivales a los que te vas a enfrentar, la ilusión tiene que ser máxima porque nos lo hemos ganado.

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Aquí hay gente que ha sufrido muchísimo por este club. Ahora es el momento de empezar a ver al Sant Andreu donde merece estar. Y aunque yo crea que el club todavía puede aspirar a más, no debemos olvidarnos de disfrutar todo lo que estamos viviendo por el camino. La ilusión tiene que mantenerse intacta siempre.