David Astals avisa al Barça Atlètic del peligro del Sabadell

"En este campo nos ha ido bien. El año pasado también llevábamos una dinámica parecida y ganamos 1-4", dijo el jugador arlequinado Astals, optimista pese a la mala racha, apuntó que el filial azulgrana "es un rival que nos va a proponer mucho pero se le puede hacer daño”

El Johan Cruyff acogerá el próximo sábado (17.30h) un duelo entre dos equipos con estados de forma totalmente opuestos. El Barça Atlètic llega situado en play-off tras con cuatro victorias al hilo mientras que delante estará el Sabadell, antepenúltimo y con cinco derrotas enlazadas. Pese a todo, el futbolista arlequinado David Astals está convencido de que su equipo podrá resurgir en territorio azulgrana.

“Esto del fútbol muchas veces son dinámicas, el vestuario está jodido y una victoria sería un punto de inflexión. Lo afrontamos como una final. Tengo el recuerdo que en este campo nos ha ido bien. El año pasado también llevábamos una dinámica parecida y ganamos 1-4", explicó en rueda de prensa.

Asimismo añadió que “al final no deja de ser el Barça y son jugadores muy jóvenes con calidad. Es un rival que nos va a proponer mucho pero se le puede hacer daño”. El jugador, eso sí, cuenta con la afición. “Están muy bien, apoyando al equipo. Entendemos que silben, no están saliendo las cosas como esperaban pero daremos todo para dárselo”. La marea arlequinada ‘invadió’ el Johan Cruyff en las dos últimas visitas y habrá que ver cómo responden esta vez. De momento medio autocar que puso el club a disposición de los hinchas ya se ha llenado.

Llamado a la titularidad

Astals reconoció que “nos estamos viendo en el pozo y no es de buen gusto. Estos días lo mejor es no mirar la clasificación y centrarnos en el día a día para sumar los máximos puntos posibles. Llevamos varias semanas hablando entre nosotros y hay que dar un paso adelante todos y no encajar los primeros minutos”.

El polivalente jugador tiene muchos números de jugar de inicio por la reciente grave lesión de Pablo Monroy en el lateral derecho. “El grupo ha quedado tocado porque ya son dos este curso. Me tocará a mi o a otro compañero pero a mi lo que me importa es el equipo. Si pudiera cambiar ser menos destacado y que el equipo gane lo haría”, explicó. La buena noticia para el club, tal y como adelantó ‘Ràdio Sabadell’, es que Carlos Beitia solo sufre una sobrecarga y no hay lesión. A priori descansará contra el Barça Atlètic pero estaría listo contra el Lugo.