Dani Molina y Guillem Corominas 'Coro' continuarán en el AE Prat la próxima temporada

El Prat de Miguel Motoso continúa planificando la temporada que empezará oficialmente el 1 de julio. Los dos últimos jugadores que han ampliado contrato con el equipo potablava son dos de los capitanes, el lateral izquierdo Guillem Corominas 'Coro' y el mediocentro Dani Molina.

Coro firma por una temporada, hasta junio de 2025, con el reto de mantener o incluso mejorar el alto nivel mostrado este año. El lateral izquierdo barcelonés, de 24 años, ha sido el jugador que más minutos ha acumulado esta pasada temporada con un total de 3.051, repartidos en 35 partidos, todos como titular en los que ha podido marcar un gol.

Por su parte Dani Molina también sigue un año más. El de Sant Boi de 24 años también ha sido pieza clave en la consecución de los play-off de ascenso pese a la lesión que tuvo al inicio de la segunda vuelta. El mediocentro ha disputado 27 partidos, 25 de ellos como titular y ha acumulado más de 2.300 minutos.

Con la renovación de Molina y Coro, el AE Prat cierra una semana provechosa con tres renovaciones confirmadas. En total, la plantilla potablava para la 24-25 ya cuenta con 10 jugadores a la espera de poder cerrar alguna más en los próximos días.

Uno de los recientemente renovados es Martín Lamelas. El centrocampista orensano de 30 años seguirá en el equipo potablava para intentar de nuevo el ascenso. Lamelas jugó 21 partidos la temporada pasada, en los que marcó cuatro goles. Lamelas fue un jugador muy importante la pasada temporada, aunque sin la continuidad deseada debido a la lesiones.

El gallego no ha tenido dudas a la hora de renovar: "Tengo mucha hambre por crecer, mi sueño es jugar en Segunda RFEF, pero no a cualquier precio. Y en el Prat hay un gran proyecto que me invita a continuar y creo que esta próxima temporada podemos alcanzar los máximos objetivos. Estoy muy agradecido al club por confiar en mi, me dan mucho cariño, se agradece cuando estás fuera de casa y entonces tienes las ganas de corresponder. Creo que el proyecto es ilusionante y el objetivo no puede ser otro que el ascenso".

Lamelas cree que el Prat está haciendo las cosas bien: "Creo que la metodologia de club es compleja y hubo registros que mejorar, pero al final nos metimos en playoff. Tuvimos problemas que nos lastraron pero a pesar de todo competimos con el Hospitalet. Al final hubo una montaña rusa de emociones y todo eso no se olvida. Lo importante es el equipo, me da igual si marco o no goles, si al equipo le va bien, a mi me irá bien. Si el club apuesta por mí para mi es una gran responsabilidad y espero que me respeten las lesiones. Para la temporada que viene, sin Hospi y Olot vamos a notar que no están, pero quedan otros grandes rivales como el Vilassar, el Badalona, el Reus, que seguro que van a hacer grandes plantillas. Luego habrá los equipos sorpresa y las diferencias son muy pequeñas porque hay mucha igualdad".