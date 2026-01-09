Dani Homet, traspasado al MSK Zilina

El CF Reus ha cerrado el traspaso de Dani Homet al MSK Zilina, club de la Primera División de Eslovaquia, tras aceptar una oferta que alcanza los 80.000 euros. La entidad eslovaca ha respaldado la cláusula de rescisión del delantero rojinegro, en una operación que el club considera beneficiosa a nivel económico.

Homet había llegado al Reus el pasado 1 de julio de 2025 procedente del Badalona, de Tercera Federación, a coste cero. En apenas media temporada, el atacante se ha revalorizado gracias a su rendimiento y continuidad, disputando 14 partidos oficiales en los que anotó tres goles, además de firmar cinco tantos durante la pretemporada.

La salida de Homet supone la pérdida del delantero centro titular del equipo. Sin margen para retener al jugador ante una oferta calificada de irrechazable, el Reus se ve ahora obligado a acudir al mercado de invierno para reforzar una posición clave. El cuerpo técnico, encabezado por Marc Carrasco y Javi Robles, ya trabaja en la incorporación de un nuevo punta con perfil de Primera RFEF, según apunta el Diari de Tarragona.

La dirección deportiva es consciente de la dificultad que entraña fichar en enero, especialmente en posiciones ofensivas, donde los jugadores con rendimiento inmediato suelen contar con protagonismo en sus respectivos equipos. La prioridad pasa por encontrar un delantero con pocos minutos pero contrastado en la categoría. Dani Homet ya ha viajado a Eslovaquia, aunque todavía debe superar el reconocimiento médico.