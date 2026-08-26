Cuatro presentaciones más en el Gimnàstic

El Gimnàstic ha presentado a Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila, cuatro incorporaciones clave que llegan para reforzar el proyecto de Tomeu Nadal y Xisco Campos de cara a la 2026-27.

Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila dejaron claras sus primeras impresiones como jugadores grana. Todos coincidieron en la buena sintonía del grupo y en la ilusión por el estreno liguero del domingo ante el Zaragoza.

Ramírez, extremo de 21 años con contrato por dos temporadas, puede jugar en ambas bandas y como carrilero. Destacó la confianza recibida desde el primer contacto: “Desde el primer momento me transmitieron que querían que estuviese aquí”. El canterano de la Real Sociedad B aún recuerda las semifinales de play-off que disputó hace dos cursos contra el Nàstic y asegura que, pese a ser un grupo nuevo, “hemos hecho muy buenas migas”.

Carlos Segura, delantero polivalente llegado del Castellón B con vínculo de tres años, no dudó cuando Nadal le llamó. “El proyecto me gustó mucho y tiré para adelante”, explicó. El interés grana ya existía en el pasado mercado invernal, pero entonces no se concretó. Ahora, tras una pretemporada dedicada a corregir errores, el atacante avisa: “El domingo viene lo bueno”.

Borja Sánchez, mediapunta de 30 años y contrato de una temporada más otra opcional, llegó impulsado por la relación de confianza con Nadal, con quien coincidió en Oviedo y Burgos. “Necesitaba esa confianza a nivel personal y confié en su palabra y en su proyecto deportivo”, afirmó el asturiano, que debutó en Primera y la pasada campaña terminó en el Lugo. Se confiesa sorprendido por su nuevo rol: “Es la primera vez que en una plantilla soy el tercer veterano”.

Cierra el cuarteto Meshak Babanzila, centrocampista llegado del Europa con contrato de tres temporadas. El joven futbolista se muestra con hambre de crecer: “Cada día quiero mejorar y dar lo mejor de mí”.