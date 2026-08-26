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Fútbol catalán

Cuatro presentaciones más en el Gimnàstic

Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila completan la profunda revolución de plantilla planificada por Tomeu Nadal y Xisco Campos

El club grana quiere cerrar la plantilla con un nuevo extremo

Cuatro presentaciones más en el Nàstic

Cuatro presentaciones más en el Nàstic / @NASTICTARRAGONA

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El Gimnàstic ha presentado a Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila, cuatro incorporaciones clave que llegan para reforzar el proyecto de Tomeu Nadal y Xisco Campos de cara a la 2026-27.

Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila dejaron claras sus primeras impresiones como jugadores grana. Todos coincidieron en la buena sintonía del grupo y en la ilusión por el estreno liguero del domingo ante el Zaragoza.

Ramírez, extremo de 21 años con contrato por dos temporadas, puede jugar en ambas bandas y como carrilero. Destacó la confianza recibida desde el primer contacto: “Desde el primer momento me transmitieron que querían que estuviese aquí”. El canterano de la Real Sociedad B aún recuerda las semifinales de play-off que disputó hace dos cursos contra el Nàstic y asegura que, pese a ser un grupo nuevo, “hemos hecho muy buenas migas”.

Carlos Segura, delantero polivalente llegado del Castellón B con vínculo de tres años, no dudó cuando Nadal le llamó. “El proyecto me gustó mucho y tiré para adelante”, explicó. El interés grana ya existía en el pasado mercado invernal, pero entonces no se concretó. Ahora, tras una pretemporada dedicada a corregir errores, el atacante avisa: “El domingo viene lo bueno”.

Borja Sánchez, mediapunta de 30 años y contrato de una temporada más otra opcional, llegó impulsado por la relación de confianza con Nadal, con quien coincidió en Oviedo y Burgos. “Necesitaba esa confianza a nivel personal y confié en su palabra y en su proyecto deportivo”, afirmó el asturiano, que debutó en Primera y la pasada campaña terminó en el Lugo. Se confiesa sorprendido por su nuevo rol: “Es la primera vez que en una plantilla soy el tercer veterano”.

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