Fútbol catalán

A la cuarta debe ir la vencida

El Sabadell llegará a Ibiza tras encadenar tres jornadas sin vencer

El Atlético Madrileño aprieta después de ganar al Sanluqueño

Los arlequinados, con todo a las islas

Los arlequinados, con todo a las islas / CE Sabadell

Isaac Fandos

El líder de la competición, el Sabadell de Ferran Costa, se desplaza hasta Ibiza con la obligación de vencer después de que el Atlético Madrileño le igualara a puntos tras ganar al Sanluqueño. 

Los arlequinados llegan al duelo en el peor momento de la temporada, sin haber podido abrir margen con el filial rojiblanco pese a los constantes tropiezos de los madrileños. Los de Ferran Costa suman dos puntos de los nueve últimos, con especial importancia de la derrota en el duelo directo de la pasada semana en el Pepico Amat frente al Eldense (2-1).

En frente, se encontrarán con un irregular Ibiza capaz de lo mejor y de lo peor. Los isleños, eso sí, suman dos victorias de mucho mérito en casa en sus dos últimos encuentros: ambas por 2-0, ante Atlético Madrileño y Real Murcia.

