Fútbol catalán
A la cuarta debe ir la vencida
El Sabadell llegará a Ibiza tras encadenar tres jornadas sin vencer
El Atlético Madrileño aprieta después de ganar al Sanluqueño
Isaac Fandos
El líder de la competición, el Sabadell de Ferran Costa, se desplaza hasta Ibiza con la obligación de vencer después de que el Atlético Madrileño le igualara a puntos tras ganar al Sanluqueño.
Los arlequinados llegan al duelo en el peor momento de la temporada, sin haber podido abrir margen con el filial rojiblanco pese a los constantes tropiezos de los madrileños. Los de Ferran Costa suman dos puntos de los nueve últimos, con especial importancia de la derrota en el duelo directo de la pasada semana en el Pepico Amat frente al Eldense (2-1).
En frente, se encontrarán con un irregular Ibiza capaz de lo mejor y de lo peor. Los isleños, eso sí, suman dos victorias de mucho mérito en casa en sus dos últimos encuentros: ambas por 2-0, ante Atlético Madrileño y Real Murcia.
- Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Fernando Alonso: 'El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12
- Revolución a la vista en el Madrid con hasta 6 fichajes
- Real Madrid - Real Sociedad: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético
- El 'dardo' de Nicki Nicole a Lamine Yamal en San Valentín