Cristóbal saca el látigo

El Gimnàstic salvó los muebles en el último suspiro ante el Alcorcón, pero el empate no sirvió para ocultar una crisis de identidad que ha hecho saltar todas las alarmas. Tras el pitido final, y pese al gol salvador del colombiano Juanda Fuentes, el técnico Cristóbal Parralo compareció con un discurso demoledor que señala un antes y un después en su gestión del vestuario.

El análisis de Parralo fue tajante: la primera parte del Nàstic fue “indigna” de la categoría. “No estoy nada contento con el juego del equipo, sobre todo en la primera parte, en la que no hemos competido”, arrancó el técnico. La pasividad grana permitió que el Alcorcón se adelantara pronto con un cabezazo de Jordi Pola tras un error en la marca y un despeje defectuoso de Álex Jiménez. Solo las intervenciones providenciales de Dani Rebollo, que sacó dos manos imposibles antes del descanso, evitaron que el partido terminara en goleada.

La indignación de Parralo se materializó en el descanso con un triple cambio radical (entraron Subirats, Enric Pujol y Juanda por Camus, Hugo Pérez y Gelardo). El técnico no se guardó nada al explicarlo: “He hecho tres cambios para ver si competíamos. Hemos competido algo más, pero sin jugar bien al fútbol”. El preparador fue más allá al lanzar un aviso a navegantes: “No voy a permitir que se salga al campo y no se dé todo por la camiseta. Hay que respetarla compitiendo”.

Incluso admitió que su descontento era tal que se planteó una revolución mayor: “Hubiese hecho más cambios si hubiese podido, pero preferimos reservar dos”. Unas palabras que dejan muy señalados a futbolistas como Sergio Camus o Hugo Pérez.

El punto se sostuvo gracias a tres pilares: Juanda Fuentes, con su volea al final del partido, Dani Rebollo, el mejor del encuentro, sosteniendo al equipo y Pedro Alcalá, el flamante fichaje que debutó en el tramo final. Parralo confía en él para revertir la situación: “Ha venido para aportar experiencia y jerarquía. Vamos a ver si se pone a punto pronto”. El Nàstic abandonó Santo Domingo a dos puntos del descenso.