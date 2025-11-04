Cristóbal, el nuevo líder del Nàstic

El Nàstic ha encontrado a su nuevo líder. Cristóbal Parralo (58 años, Córdoba) será el encargado de dirigir el futuro inmediato del conjunto grana tras el cese de Luis César Sampedro, que no logró reconducir el rumbo de un equipo instalado en la irregularidad. El técnico andaluz firma hasta final de temporada con opción de renovación y aterriza en el Nou Estadi Costa Daurada con una misión clara: devolver la ilusión y el orgullo competitivo a un proyecto que aspira a más.

La decisión, gestada entre la noche del domingo y la mañana del lunes, no fue sencilla. En la mesa había varios candidatos, entre ellos Nacho Fernández, que contaba con el respaldo del área deportiva. Sin embargo, la directiva apostó por un perfil contrastado y de recorrido, con capacidad para reordenar un vestuario que ha perdido confianza y frescura en el juego.

Parralo llega con el aval de una trayectoria consolidada en el fútbol profesional. Formado en la cantera del FC Barcelona, fue un defensa de élite en equipos como el Barça, el Real Oviedo, el Espanyol y el PSG, con el que cerró su carrera como jugador. En su palmarés figuran una Liga española y una Copa de Europa con el Barça de Johan Cruyff, además de seis internacionalidades con la selección española.

Pero es en los banquillos donde ha construido su verdadera identidad moderna: meticuloso, detallista y exigente. Desde su debut con el CF Damm juvenil hasta su consagración en el Racing de Ferrol, donde logró un histórico ascenso a Segunda División en 2023, Parralo ha demostrado una visión táctica muy reconocible, basada en el equilibrio entre disciplina y creatividad.

“Mi idea es que el Nàstic vuelva a ser un equipo reconocible, fuerte y competitivo en todos los escenarios”, expresó el nuevo entrenador durante su presentación. “Aquí hay una base muy buena. Sólo hace falta reencontrar la energía y el orden para volver a competir con los de arriba”.

El Nàstic llega a este relevo técnico en un momento de incertidumbre. Sexto en la tabla y a tres puntos de la zona de play-off, el equipo atraviesa una dinámica preocupante en el juego. La eliminación en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares y la falta de contundencia en los últimos encuentros encendieron las alarmas.

El club confía en que Parralo sea capaz de restituir la autoridad competitiva del grupo. Su estilo combina presión alta, líneas compactas y salida limpia desde atrás. Además, se espera que el técnico recupere a piezas clave que habían perdido protagonismo con Luis César y revitalice a jóvenes valores de la cantera.

El cordobés dirigirá su primer entrenamiento este martes en el Complex Esportiu Futbol Salou, donde comenzará a preparar su debut en el banquillo, previsto para el próximo fin de semana en casa ante el Castellón, actual líder. Una prueba de fuego para medir el impacto inmediato del nuevo proyecto.

La llegada de Parralo ha generado ilusión entre la afición. En Ferrol dejó huella no sólo por los resultados, sino por la conexión con la grada y su discurso honesto. En Tarragona, su reto es aún mayor: reconstruir una identidad y devolver al Nàstic al fútbol profesional, un objetivo que se ha escapado en los últimos años por detalles, ansiedad y falta de continuidad.

El presidente, Josep Maria Andreu, lo resumió con contundencia: “Necesitábamos un líder que transmita calma y carácter. Cristóbal tiene las dos cosas”.