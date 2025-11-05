Cristóbal asume el mando

El Gimnàstic apuesta por Cristóbal Parralo, por su experiencia y liderazgo para reactivar una plantilla golpeada por la irregularidad. El Nou Estadi Costa Daurada amaneció con aire de renovación. Sonrisas contenidas, mensajes medidos y una sensación de punto de inflexión en el ambiente. Cristóbal Parralo ya ejerce oficialmente como nuevo entrenador del Gimnàstic, un reto que asume “con la ilusión del primer día y la convicción de que este club debe mirar hacia arriba”.

Acompañado por el presidente Lluís Fàbregas y el director deportivo Noé Calleja, el técnico andaluz compareció en una presentación que destiló confianza y ambición. “El Nàstic tiene historia, masa social y estructura para estar más arriba. Pero eso no se logra con palabras, sino con trabajo y compromiso. Venimos a construir un equipo que imponga respeto dentro y fuera de casa”, afirmó Parralo con firmeza.

El exjugador del Espanyol y Deportivo llega tras su paso por el Racing de Ferrol, donde dejó una impronta de juego disciplinado y solidario. En Tarragona, quiere aplicar una versión más ofensiva: “El objetivo no es solo ganar, sino hacerlo desde una identidad reconocible. Queremos que el Nou Estadi sea un lugar incómodo para los rivales y un motivo de orgullo para los nuestros”.

Parralo ya dirigió su primer entrenamiento y su primera tarea será recuperar la confianza de una plantilla irregular, que ha alternado grandes partidos con tropiezos inesperados. “Hay talento, pero necesitamos continuidad. El trabajo diario marcará la diferencia”, añadió el entrenador, que llega acompañado de su habitual segundo, Javier Manjarín.

Confianza absoluta

Desde la dirección deportiva, Calleja elogió su capacidad para gestionar vestuarios exigentes: “Cristóbal tiene experiencia en todas las categorías del fútbol español. Sabemos que su método funciona y que puede sacar el máximo de nuestros jugadores”.

Por su parte, Fàbregas quiso enviar un mensaje a la afición grana: “El club no renuncia a nada. Con Parralo queremos volver a mirar al futuro con esperanza y devolver al Nàstic al lugar que merece”.

El estreno del nuevo técnico se producirá este mismo fin de semana, con un partido clave ante un rival directo, el Real Murcia, que aunque en horas bajas, simepre es un equipo difícil.

La expectación es máxima. En Tarragona, el cambio de ciclo ya está en marcha, y Parralo tiene claro su papel: “No vengo a prometer milagros, vengo a trabajar. El Nàstic tiene que recuperar su alma competitiva, y eso empieza hoy. El Nàstic es un club que tiene todo para estar en Segunda División y estoy convencido de que lo va a conseguir”.