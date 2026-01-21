Cristóbal, en el alambre

El Nàstic afronta el próximo compromiso liguero ante la UD Ibiza en un contexto de crisis. Cuatro derrotas consecutivas han empujado al equipo hasta situarlo a solo dos puntos del descenso, una realidad que ha encendido todas las alarmas.

El equipo no ha logrado frenar la caída desde el último cambio en el banquillo, producido a comienzos de noviembre, y la mejoría esperada no ha llegado. El Nàstic sigue ofreciendo una imagen frágil, sin continuidad en el juego ni respuestas cuando el contexto se vuelve adverso. La estadística es demoledora: la dinámica es incluso peor que la heredada, y la confianza del entorno se erosiona jornada tras jornada.

La idea de que el próximo partido pueda marcar un antes y un después se ha instalado con fuerza, alimentada por el recuerdo reciente de decisiones drásticas y por la sensación de que el club vive atrapado en un bucle de soluciones efímeras.

Sin embargo, puertas adentro el mensaje es distinto. El Nàstic arrastra una situación económica que condiciona cualquier movimiento y que invita, casi obliga, a pensar dos veces antes de provocar una nueva sacudida. En poco más de un año, el banquillo ha cambiado de ocupante en varias ocasiones, sin que ninguno haya conseguido alterar de manera sostenida el rumbo del equipo.

Desde el vestuario se ha intentado cerrar filas. La plantilla ha reivindicado públicamente unidad y compromiso, consciente de que el margen de error es mínimo. Óscar Sanz ha apelado al trabajo que le corresponde a la plantilla. También se ha señalado al mercado de invierno como una tabla de salvación parcial, con las recientes incorporaciones Hugo Pérez y Ander Zoilo.

El partido del domingo se presenta así como un termómetro emocional. Tras la destitución del director deportivo Noé Calleja, la figura de Cristóbal Parralo aparece como el último escudo de una directiva muy discutida por sus decisiones.