Cristian Ubón recala en el Gornal tras su salida del Sants

El futbolista dejó el Sants tras la polémica por haber participado en la final de la Kings League Pasará a reforzar al conjunto de L'Hospitalet que lucha por el ascenso a Primera Catalana

El nombre de Cristian Ubón sigue de actualidad después de convertirse en el MVP de la final de la Kings League y de su polémica salida del Sants, equipo en el que militaba hasta esta semana. En apenas unos días el futbolista ya tiene nuevo destino: la UD Gornal.

Ubón bajará así varios escalones, desde la Tercera Federación donde jugaba hasta ahora, hasta segunda catalana, donde el conjunto de L'Hospitalet se encuentra en plena segunda fase, luchando por el ascenso a Primera Catalana. Su debut será este domingo a las 17.30 ante el Fundació At. Vilafranca, curiosamente el filial del Vilafranca, equipo al que se midió el Sants la pasada semana en el duelo que Ubón se perdió.

Los barceloneses firmaron un 3-2 ante el Vilafranca, un rival directo en la lucha por la salvación, que con esa victoria se alejó unos escalones de la zona roja de la clasificación.

Cristian Ubón, nuevo jugador de la UD Gornal, de Segunda Catalana | UD GORNAL

Cristian Ubón disputó el pasado fin de semana la final de la Kings League, convirtiéndose en MVP del torneo y no participó en el partido con el Sants, que se jugaba gran parte de sus opciones de permanencia. Unas pocas horas antes de ese encuentro, el delantero notificó a su entrenador que no disputaría el encuentro. Un movimiento que no gustó al club, que esta misma semana tuvo una reunión con el jugador en el que se acordó su salida.

El en Fundació Vilafranca compartirá vestuario con otro de los futbolistas catalanes que ha pasado por la Kings League, Pol Lechuga, portero de los Troncos. El segundo split de la competición organizada por Gerard Piqué, arrancará el próximo 7 de mayo, tras un mes de descanso.