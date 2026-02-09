Cristian Gómez dimite como entrenador de L’Hospitalet por una agresión a familiares suyos

En el fútbol, como en la vida, hay líneas rojas que la pasión no justifica. Cristian Gómez, figura emblemática del CE L’Hospitalet y con un pasado brillante en el Espanyol y el Real Madrid, ha decidido poner fin a su etapa en el banquillo de la Feixa Llarga de forma fulminante.

La derrota deportiva ante L’Escala (1-3), que aleja al equipo a cinco puntos del liderato, ha pasado a ser una anécdota amarga frente a los graves incidentes ocurridos en la grada, donde su propio padre, su hermano y su tío fueron víctimas de una trifulca que ha dinamitado la paciencia del técnico.

"Lo que he visto hoy no lo quiero volver a ver", confesaba un Gómez visiblemente afectado en su última comparecencia. El técnico, que cuenta con el respaldo absoluto de una plantilla ahora huérfana y de la gran mayoría de la masa social, no ha querido "consentir" que sus seres queridos se sientan desprotegidos en el club de su vida por culpa de "cuatro cafres".

Esta dimisión traumática sacude los cimientos de un proyecto ambicioso, liderado por nombres de la talla de Jordi Alba y Thiago Alcántara, y deja una pregunta incómoda en el aire: hasta dónde debe aguantar un profesional cuando la intolerancia salta del césped a la familia.

El "Hospi" pierde a un hombre de la casa, pero el fútbol español pierde, una vez más, la batalla contra el incivismo.