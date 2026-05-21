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Fútbol catalán

Craviotto causa baja en el Tona

A sus 43 años, el veterano guardameta causa baja tras firmar otra notable campaña con 31 partidos y 36 goles recibidos

En el Hospitalet logró un título de Tercera División, un campeonato de Segunda B

Carlos Craviotto Tona

Carlos Craviotto Tona / @FundacioUETona

SPORT.es

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Carlos Craviotto (07/05/1983) pone fin a su trayectoria en la UE Tona tras firmar una gran campaña en la que disputó 31 partidos y encajó 36 goles. A sus 43 años, el eterno portero ilerdense causa baja en el club, marcando el epílogo de una carrera descomunal en el fútbol catalán.

El guardameta, primo hermano del laureado piragüista olímpico Saúl Craviotto, vuelve a demostrar que comparte ese gen competitivo tan característico de su familia.Su viaje en el fútbol base explotó con su debut en la UE Tàrrega y la UE Castelldefels, antes de dar el salto al Miapuesta Figueres y Miapuesta Castelldefels.

Su época dorada llegó en el CE L’Hospitalet, donde militó siete temporadas memorables. Allí logró un título de Tercera División, un campeonato de Segunda B y se quedó a las puertas del ansiado ascenso a Segunda División.

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Posteriormente, defendió con éxito las porterías del CE Sabadell, el CF Gavà, la UE Cornellà, el Ontinyent CF y la UE Sant Andreu, acumulando más de 300 partidos en la categoría de bronce. Tras un gran trienio en la AE Prat y su paso por el Badalona, el veterano arquero recaló en la UE Tona, donde ha exhibido reflejos intactos. El fútbol modesto despide de Osona a uno de sus guardianes más icónicos y respetados.

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