Costa, presentado en el Sabadell

Ferran Costa fue presentado ayer como nuevo técnico del CESabadell como sustituto de David Movilla. Costa, que empezó la temporada pasada en el Andorra, afronta el nuevo reto con la máxima ambición: “No os puedo prometer victorias porque serían palabras vacías, pero os puedo prometer que disputaremos cada acción. Quiero un equipo agresivo, vertical y con ganas de que pasen cosas y parte de mi labor es transmitir a los jugadores la intención de formar un equipo valiente , competitivo y trabajador”.

Costa, que se declaró ya “un arlequinado más”, se mostró entusiasmado con el nuevo proyecto y el reto de “devolver al Sabadell donde merece estar. El amor de los aficionados debe hacernos estar concentrados y unidos porque es una categoría exigente y debemos darles argumentos para confiar”.

No quiso sin embargo prometer nada: "De nada valen las palabras y las promesas. Esto va de esfuerzo y dedicación para intentar buscar el acierto. No vengo a hacer promesas, vengo a trabajar". El de Castelldefels no quiso tampoco hacer demasiados pronósticos: "Mires hacia donde mires hay mucho nivel, por lo tanto, es muy complicado decir a qué grupo me gustaría estar porque en ambos hay grandes equipos".